Ceyhan'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Güncel

Ceyhan'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

19.01.2026 15:39
Adana Ceyhan'da dere yatağına uçan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağına uçan otomobildeki üniversite öğrencisi Abdulvahap Bilir (30) hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık kara yolu Kurtkulağı mevkisinde meydana geldi. Ceyhan yönünde ilerleyen, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 HY 226 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak refüje ve uyarı levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan araç sahibi Hakan Y. ile Batuhan D., Ahmet T. ve Abdulvahap Bilir, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Isparta'da üniversite eğitimi aldığı ve tatile geldiği belirtilen Abdulvahap Bilir kurtarılamadı. Bilir'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

17:05
16:50
16:40
16:21
16:13
15:52
