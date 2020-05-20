Ceyhan Devlet Hastanesi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapımı tamamlanan yeni devlet hastanesi açılışa hazırlanıyor.



2018 yılında imalatları yüzde 30 seviyelerinde iken son iki yılda inşaatı tamamlanan 250 yataklı devlet hastanesinin yol bağlantısı Karayolu Bölge Müdürlüğünce yapıldı.



DSİ Bölge Müdürlüğünce ana girişteki sulama kanalının deplasesi gerçekleştirilen, iç mekanlarındaki inşaat ve mekanik imalatlar ile tesisatlar tamamlanan, geçtiğimiz ay geçici kabul yapılan, ihtiyaç duyulan tıbbi ve idari araç - gereçleri temin edilen ve son iki haftadır da ince iç temizliği yapılan hastanenin bugünlerde de bahçe ve çevre düzenlemesi yapılıyor.



Bir haftadır, Ceyhan Belediyesi ve DSİ'nin katkıları ile bahçe ve çevre temizliği ile tesviyesi yapılan binanın bahçesinin dış ve iç cephesinde açılan çukurlara, Orman Bölge Müdürlüğünce temin edilen bin 30 tüplü fidanın dikimi sürüyor.



Binanın bahçesinin kuzey ve güney cephelerinin dış kısımlara 5 yaşında 250 adet tüplü fıstık çamı, batı cephesine yer altı sularını çekme özelliğine sahip 3 yaşında 100 adet tüplü okaliptüs fidanı, iç kısımlara da dış cephedekilerle çapraz olarak İskenderun Kauçuğu, taflan, leylandi, altuni mazı, mavi servi, kara servi, süs eriği, oya ağacından oluşan 680 adet tüplü süs bitkisi dikiliyor.



Fıstık çamlarının dikimine Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hürem Cebeci, Ceyhan Orman İşletme Şefliği mühendisleri ve personeli katıldı.



Fidan dikimi ile birlikte bahçe ve çevre temizliği ile tesviyesinin bir haftada tamamen bitirilmesi planlanıyor.



Hastaneye önce idari birimlerin taşınması, Sağlık Bakanlığı ve Valiliğin kararına göre Temmuz ayında da açılışının gerçekleştirilmesi planlanıyor.



10 bloktan ve zemin+3 kattan oluşan ve toplam 43 bin 728 metrekare kapalı alana sahip olan 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi yeni binasında 419 araçlık açık otopark ve 21 araçlık engelli aracı otoparkı yer alıyor. - ADANA