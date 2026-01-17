Ceyhan Sebze Hali'nde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ceyhan Sebze Hali'nde Yangın

17.01.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan Sebze Hali'nde çıkan yangında 4 araç zarar gördü, itfaiye yangını söndürdü.

ADANA'nın Ceyhan Sebze Hali içerisinde yangın çıktı. Plastik sebze ve meyve kasalarının tutuşması sonucu büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 4 araç zarar gördü.

Saat 11.50 sıralarında Aydemiroğlu Mahallesi'nde bulunan Ceyhan Sebze Hali'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hal meydanındaki plastik kasaların tutuşması sonucunda bir anda büyüyen alevler bölgeyi kaplarken, gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin her tarafından gözlendi. Hal esnafının bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alanda bulunan kamyon ve kamyonetler vatandaşların gayreti ile alevlerden uzaklaştırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, firmalara ait 4 nakliye aracı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Ekonomi, Ceyhan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceyhan Sebze Hali'nde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı Çatlayınca hayatı değişti Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut’un miras davası sonuçlandı 4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı

17:29
3 gol ofsayta takıldı Manchester United derbide City’yi sahadan sildi
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 17:59:45. #7.11#
SON DAKİKA: Ceyhan Sebze Hali'nde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.