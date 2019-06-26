Son Dakika Haberleri: Ceylan Ertem'den hayranlarına sürpriz
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Ceylan Ertem'den hayranlarına sürpriz

50 dakika önce

Heyecanla beklenen açıkhava konserlerinde sahne alacak isimlerden biri olan Ceylan Ertem, 2 Temmuz akşamı seyircisiyle buluşacak.

Ceylan Ertem'den hayranlarına sürpriz, System.String[]

Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Ceylan Ertem, Harbiye'de birbirinden değerli tam üç ismi sahnesinde konuk edecek.

Kendi yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla olduğu kadar yeniden yorumladığı şarkılarla da adından sıkça söz ettiren ve beğenilen Ceylan Ertem'in, 2 Temmuz'da Harbiye'deki dinleyicileri için çok özel sürprizleri var. Ertem, Harbiye'deki ilk konserinde sanatçı dostları Bülent Ortaçgil, Kenan Doğulu ve Mabel Matiz ile düet yapacak. Müzikseverlerin şimdiden ilgiyle beklediği konserde Ceylan Ertem ve sanatçı dostları, unutulmaz anlar yaşatacak.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:37 Kaynak: Bültenler
Harbiye, 2 Temmuz, Ceylan Ertem, Güncel
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