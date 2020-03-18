Ceylan sarışın oldu!
6 saat önce
Koronavirüs önlemleri kapsamında konserlerini iptal eden Ceylan, türkü ve arabesk tarzlardan oluşan 10 eski şarkısını YouTube kanalı için yeniden düzenleyecek.
Koronavirüs önlemleri kapsamında konserlerini iptal eden Ceylan, türkü ve arabesk tarzlardan oluşan 10 eski şarkısını YouTube kanalı için yeniden düzenleyecek. Ceylan Müzik adını verdiği kanalı için saç rengini de değiştiren şarkıcı, "Sürekli arayış içinde olmak beni mutlu ediyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:16
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