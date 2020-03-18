Ceylan sarışın oldu!

Koronavirüs önlemleri kapsamında konserlerini iptal eden Ceylan, türkü ve arabesk tarzlardan oluşan 10 eski şarkısını YouTube kanalı için yeniden düzenleyecek. Ceylan Müzik adını verdiği kanalı için saç rengini de değiştiren şarkıcı, "Sürekli arayış içinde olmak beni mutlu ediyor" dedi.