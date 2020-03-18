Ceylan sarışın oldu! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ceylan sarışın oldu! - Son Dakika Magazin

Ceylan sarışın oldu!

6 saat önce

Koronavirüs önlemleri kapsamında konserlerini iptal eden Ceylan, türkü ve arabesk tarzlardan oluşan 10 eski şarkısını YouTube kanalı için yeniden düzenleyecek.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında konserlerini iptal eden Ceylan, türkü ve arabesk tarzlardan oluşan 10 eski şarkısını YouTube kanalı için yeniden düzenleyecek. Ceylan Müzik adını verdiği kanalı için saç rengini de değiştiren şarkıcı, "Sürekli arayış içinde olmak beni mutlu ediyor" dedi.

Koronavirüs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:16 

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