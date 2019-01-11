Ceylanpınar'dan Rasulayn Tarafına Giden Sular Yer Altında Kayboluyor
21 dakika önce
- Ceylanpınar'dan Rasulayn tarafına giden sular yer altında kayboluyorRASULAYN - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırlarında akan Habur deresindeki sular Suriye'nin Rasulayn ilçesinde oluşan dev obrukların içinde kayboluyor.
- Ceylanpınar
'dan Rasulayn tarafına giden sular yer altında kayboluyor
RASULAYN - Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar ilçe sınırlarında akan Habur deresindeki sular Suriye
'nin Rasulayn ilçesinde oluşan dev obrukların içinde kayboluyor.
Ceylanpınar ilçesinde bulunan Habur deresindeki sular Suriye'nin Rasulayn kentinin girişinde oluşan dev obruklar nedeniyle sular yer altına doğru akıyor. Dev obrukların yer altı sularının çekilmesinden dolayı kaynaklandığını ifade eden Hemed El Nasiri, "Eskiden dere yatağında obruk yoktu. Yağışların yetersiz olması ve yer altı suyunun bilinçsiz bir şekilde kullanılmasından dolayı meydana gelen çökmeler neticesinde dev obruklar meydana geldi. Habur deresinden gelen sular ise obrukların içerisine akmaktadır. Yer altı sularının bilinçsiz kullanılması halinde daha bir çok obruk meydana gelecektir" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:30 Kaynak: İHA
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