Son Dakika Haberleri: Çeyrek Final İçin Oynuyorlar

Çeyrek Final İçin Oynuyorlar

2 saat önce

Son 16 arasına kalan takımlar çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

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Son 16 arasına kalan takımlar çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Karşılaşmaların dördü yarın, dördü de çarşamba akşamı yapılacak. Böylece son sekiz takım da belirlenecek. Kupada, İkinci Bundesliga temsilcileri Duisburg, Hamburg, Heidenheim, Paderborn ve Holstein Kiel ile Bundesliga ekipleri B. Münih, Drotmund, Hertha Berlin, Werder Bremen, Düsseldorf, Nürnberg, Augsburg, Wolfsburg, Schalke, RB Leipzig ve Leverkusen mücadele ediyor. Ligde beklenen başarıyı gösteremeyen B. Münih'de kaleci Neuer'in Hertha Berlin ile oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği belli değil. Neuer'in parmağından sakatlığı bulunuyor. Kupa maç programı şöyle:

YARIN

Hamburg - Nürnberg (18.30)

Heidenheim - Leverkusen (18.30)

Dortmund - W. Bremen (20.45)

Duisburg - Paderborn (20.45)

ÇARŞAMBA

Holstein Kiel - Augsburg (18.30)

RB Leipzig - Wolfsburg (18.30)

Schalke - Düsseldorf (20.45)

Hertha Berlin - B. Münih (20.45)
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:15 

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