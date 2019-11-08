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Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

6 saat önce

Aksaray'da 10 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi polisin operasyonuyla yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı, System.String[]

Aksaray'da 10 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi polisin operasyonuyla yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Operasyon, Hacılar Harmanı Mahallesinde bir daireye gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, hakkında dolandırıcılık, adam yaralama ve belgede sahtecilik suçlarından aranan, geçen yıl Kırşehir Açık Cezaevi İnfaz Kurumundan firar eden E.K. (31) isimli şüphelinin peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şahsın sahte kimlik kullandığını tespit etti. Bu yönde çalışmalarını sürdüren KOM ekipleri şüphelinin telefon numarasına ulaşarak teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan polis, şahsın ikametini de tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda polise kapıyı açan E.K. gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve saklandığı evde yapılan aramalarda sahte kimlik, sahte çek koçanları ve sahte belgeler ele geçirildi. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Hacılar, Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
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