Cezaevi firarisi, operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi, operasyonla yakalandı

6 saat önce

Bolu'da, emniyette 23 suç kaydı bulunan ve 4 olaydan aranan cezaevi firarisi İlker Büyüktopaç (36), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cezaevi firarisi, operasyonla yakalandı, System.String[]

Bolu'da, emniyette 23 suç kaydı bulunan ve 4 olaydan aranan cezaevi firarisi İlker Büyüktopaç (36), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 suç kaydı olan ve karıştığı 4 olaydan aranan cezaevi firarisi İlker Büyüktopaç'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Büyüktopaç'ın, Aktaş Mahallesi Seval Sokak'ta olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, Büyüktopaç'ı yakaladı. 'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'tehdit', 'hakaret', 'konut dokunulmazlığını ihlal' dahil 23 suçtan kaydı olan İlker Büyüktopaç, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.


Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:00 Kaynak: DHA
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