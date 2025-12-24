Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı - Son Dakika
Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı

24.12.2025 19:03
İngiltere'de Lindholme Cezaevi Müdürü Rob Kellett, genelevden çıkarken görüntülendiği iddia edilen videonun sosyal medyada yayılması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda görevden alındı. Meslek standartlarını ihlal ettiği belirtilen Kellett'ın uygunsuz davranışının güvenlik riski ve şantaj tehdidi oluşturabileceği vurgulandı.

İngiltere'nin Güney Yorkshire bölgesinde yer alan Lindholme Cezaevi'nin Müdürü Rob Kellett'ın adı skandal bir olaya karıştı.

GENELEVDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Kellett, genelevden çıkarken çekildiği öne sürülen bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından hakkında başlatılan soruşturma sonucunda görevden alındı. 2011'den bu yana cezaevinin başında bulunan Kellett, görev süresince 900'ün üzerinde mahkum ve personelden sorumluydu.

ŞANTAJ İHTİMALİ GÜNDEMDE

Daily Mail'de yer alan habere göre, cezaevi personelinin bu tarz temaslar kurmasının güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğu, bu nedenle de disiplin suçu sayıldığı vurgulanırken, eski cezaevi yöneticilerinden Ian Acheson da olası şantaj ihtimaline dikkat çekti. Acheson, mahkumların bu tür uygunsuz davranışlardan haberdar olması halinde personelin baskıya açık hale gelebileceğini belirtti.

Rob Kellett

CEZAEVİNE GİREN MAHKUM UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI GELİŞTİRMİŞ

Öte yandan, Lindholme Cezaevi'nde yapılan son denetimde mahkumların yüzde 21'inin cezaevinde uyuşturucu bağımlılığı geliştirdiğinin tespit edildiğini hatırlatan Acheson, kurumların böylesi sorunlara çözüm üretmeye odaklanması gerektiğini ifade etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Bizim dizilerdeki gibi her hane bir kerhane sıkandal olurmuydu o hıristiyanlar bizim şuanki sosyal çürümüşlükten daha ahlaklı 49 2 Yanıtla
  • Sk 06 Sk 06:
    eee ne olmuş Bizim memleket k neye dönmüş çokmu 32 6 Yanıtla
    Gökhan Öcal Gökhan Öcal:
    Sen konuşma sk 7 20
    Erdogan Metin Erdogan Metin:
    Kendi adına konuş skk 5 17
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ihtiyac meselesi 15 8 Yanıtla
    imre Tökeli imre Tökeli:
    Anana ihtiyacim var iban yaz 3 29
  • Gökhan Öcal Gökhan Öcal:
    Ne yapsın ibinamı olsun İngiltere gene evide kıyaktır ha gözümüz yok elmas gidilir 4 3 Yanıtla
  • Recep Soy Recep Soy:
    Yalan haber diye düşünüyorum. İngilizler böyle şeylere aldırış etmezler diye düşünüyorum. 0 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
