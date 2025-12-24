Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı

İngiltere'nin Güney Yorkshire bölgesinde yer alan Lindholme Cezaevi'nin Müdürü Rob Kellett'ın adı skandal bir olaya karıştı.

GENELEVDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Kellett, genelevden çıkarken çekildiği öne sürülen bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından hakkında başlatılan soruşturma sonucunda görevden alındı. 2011'den bu yana cezaevinin başında bulunan Kellett, görev süresince 900'ün üzerinde mahkum ve personelden sorumluydu.

ŞANTAJ İHTİMALİ GÜNDEMDE

Daily Mail'de yer alan habere göre, cezaevi personelinin bu tarz temaslar kurmasının güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğu, bu nedenle de disiplin suçu sayıldığı vurgulanırken, eski cezaevi yöneticilerinden Ian Acheson da olası şantaj ihtimaline dikkat çekti. Acheson, mahkumların bu tür uygunsuz davranışlardan haberdar olması halinde personelin baskıya açık hale gelebileceğini belirtti.

Rob Kellett

CEZAEVİNE GİREN MAHKUM UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI GELİŞTİRMİŞ

Öte yandan, Lindholme Cezaevi'nde yapılan son denetimde mahkumların yüzde 21'inin cezaevinde uyuşturucu bağımlılığı geliştirdiğinin tespit edildiğini hatırlatan Acheson, kurumların böylesi sorunlara çözüm üretmeye odaklanması gerektiğini ifade etti.