Cezaevinde turizm okudu, tahliye olunca 'ekoturizme' başladı - Son Dakika

Cezaevinde turizm okudu, tahliye olunca 'ekoturizme' başladı

Sinopta, 14 yıl önce cezaevine giren ve 4 yıl önce Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nu kazanan Engin Kan (50), tahliye olduktan sonra hayalini kurduğu ekoturizmi hayata geçirdi.

Sinopta, 14 yıl önce cezaevine giren ve 4 yıl önce Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nu kazanan Engin Kan (50), tahliye olduktan sonra hayalini kurduğu ekoturizmi hayata geçirdi.  6 dönümlük bahçesine sebze ve meyve fidanları eken Kan, ağırlayacağı yerli ve yabancı turistleri de toprak ve doğayla buluşturacak.

Sinop'ta, karıştığı bir suçtan dolayı 2006 yılında cezaevine giren Engin Kan, 2016 yılında kazandığı Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Şubat ayında tahliye olan Kan, hayalini kurduğu ekoturizm için kolları sıvadı. Bostancılı Mahallesi'nde yaklaşık 6 dönümlük bahçesine biber, fasulye, lahana, salatalık, patlıcan ve çilek fidanları eken ve hasat için gün sayan Kan, ağırlayacağı yerli ve yabancı turistleri de toprak ve doğayla buluşturacak.

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'KENTİN ORGANİK PAZARI OLACAK'

Cezaevindeyken üniversite okuduğunu anlatan Kan, "Yıllardır ekoturizmi canlandırmak, insanların toprakla, bitkiyle ve doğayla iç içe olmasını sağlamak istiyordum. 6 dönüm arazi üzerine çeşitli sebze ve meyveler ektim. Hep yerli tohum kullandım ve bir ay sonra ilk hasadımızı yapacağız. Taze ve sağlıklı gıdaları insanlara sunmak için yola çıktım. Haftanın her günü buradayım ve sürekli ürünleri kontrol ediyorum. Bahçede çeşit çok ama miktar az olacak. Sosyal medya üzerinden de yayın yapıp, 'yarın domates çapalanacak' diyerek, görmek isteyen vatandaşlarımızı bahçeye davet edeceğim. İnşallah Sinop'un organik pazarını burada açacağız. Beraber üretim yapıp, ürettiğimizi alacağız" dedi.


Sinop Üniversitesi, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cezaevinde turizm okudu, tahliye olunca 'ekoturizme' başladı - Son Dakika
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