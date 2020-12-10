Cezaevine götürülürken kaçan 2 şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada - Son Dakika

Cezaevine götürülürken kaçan 2 şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada

10.12.2020 14:20
Cezaevine götürülürken kaçan 2 şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada, System.String[]

BURSA'da hırsızlık suçundan tutuklanan iki şüpheli, polis otosuyla cezaevine götürülürken elleri kelepçeli şekilde aracın kapısını açıp kaçtı.

BURSA'da hırsızlık suçundan tutuklanan iki şüpheli, polis otosuyla cezaevine götürülürken elleri kelepçeli şekilde aracın kapısını açıp kaçtı. Şüphelilerden biri kovalamacayla, diğeri de arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. Polis ile şüphelilerden biri arasında yaşanan kovalamaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Çıkarıldıkları mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanan İbrahim Özdemir ve Murat Gül, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekip tarafından polis otosuyla Bursa H Tipi Cezaevi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Polis otosunun arka bölümünde oturan elleri kelepçeli 2 şüpheli, araç kırmızı ışıkta durduğunda kapıyı açarak kaçtı. İki polis memuru da şüphelilerin peşine düştü. Bu sırada polisler, havaya uyarı ateşi açtı. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda İbrahim Özdemir, yaklaşık yarım saat sonra bir AVM'nin önünde yakalandı. Özdemir, cezaevine götürüldü.

Murat Gül'ün gidebileceği yerleri araştıran polis ekipleri, akşam saatlerinde bir arkadaşının evine düzenlenen baskınla şüpheliyi yakaladı. Gül de işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.KOVALAMACA KAMERADA

Bu arada, polis ile şüphelilerden biri arasında yaşanan kovalamaca bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; şüphelinin koşması, polisin havaya ateş açması ve şüphelinin yakalandığı anlar yer aldı.


- Bursa
Cezaevine götürülürken kaçan 2 şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Cezaevine götürülürken kaçan 2 şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Cezaevine götürülürken kaçan 2 şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Cezaevine götürülürken kaçan 2 şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Cezaevine götürülürken kaçan 2 şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Cezaevine götürülürken kaçan 2 şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Cezaevine götürülürken kaçan 2 şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada

İbrahim Özdemir, Hırsızlık, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cezaevine götürülürken kaçan 2 şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada - Son Dakika


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