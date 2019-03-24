Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Diyalog Konferansına İlişkin Çelişkili Açıklamalar

Cezayir'de Diyalog Konferansına İlişkin Çelişkili Açıklamalar

1 saat önce

Cezayir'de iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (FLN) sözcüsü Hüseyin Haldun, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın ülkedeki krizi aşmak için önerdiği ulusal diyalog konferansına artık gerek kalmadığını söyledi.

Cezayir'de Diyalog Konferansına İlişkin Çelişkili Açıklamalar, System.String[]
Cezayir'de iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (FLN) sözcüsü Hüseyin Haldun, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın ülkedeki krizi aşmak için önerdiği ulusal diyalog konferansına artık gerek kalmadığını söyledi.

Haldun, Eş-Şuruk News kanalına yaptığı açıklamada, Buteflika'nın önerdiği ulusal diyalog konferansı üzerinde anlaşmaya varılamadığı için buna gerek kalmadığını belirterek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması için bağımsız bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.

FLN yönetiminden yapılan yazılı açıklamada ise Haldun'un ifadelerine tepki gösterilerek, Buteflika'nın açıkladığı yol haritasına bağlılık vurgusu yapıldı. Partinin pozisyonunun, ancak resmi açıklamayla duyurulabileceği ifade edildi.

Partinin Genel Koordinatörü Muaz Buşarib ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Haldun'un sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Haldun, "Her Şey Cezayir İçin" isimli internet sitesinde açıklamalarını teyit etti.

FLN Genel Sekreteri Cemal Vild Abbas'ın geçen yıl ekim ayında istifa etmesinden bu yana parti içinde görüş ayrılıklarının yaşandığı ifade ediliyor.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir'de bazı muhalif partiler ise dün Buteflika'ya görevi bırakma çağrısı yapmış ve geçiş dönemine liderlik edecek bir cumhurbaşkanlığı komisyonu kurulması teklifinde bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:59 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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