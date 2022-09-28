Cezayir Tarım Bakanlığı'nın himayesinde düzenlenen ve 3 gün devam edecek fuarın gelişen teknolojiler, yenilikçi çözümler bulma ve profesyonellere yeni ufuklar açmasının hedeflediği kaydedildi.

Cezayir Tarım Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustaganım kentinde ikincisi bu yıl düzenlenen tarım fuarına Hollanda "onur konuğu" olarak katılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cezayir'de uluslararası tarım fuarı açıldı - Son Dakika

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