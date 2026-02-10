Chappell Roan'dan Wasserman ile Ayrılık Kararı

ABD'li müzisyen Chappell Roan, Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen Casey Wasserman'ın kurucusu olduğu menajerlik şirketi Wasserman ile ilişiğini kestiğini duyurdu.

Roan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Wasserman ajansıyla yollarını ayırma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bugünden itibaren Casey Wasserman'ın kurucusu olduğu Wasserman ajansı tarafından temsil edilmeyeceğini bildiren Roan, "Hiçbir sanatçı, ajans veya çalışanın kendi ahlaki değerleriyle derinden çelişen eylemleri savunması veya göz ardı etmesi beklenmemeli." ifadesini kullandı.

Roan, sanatçıların kendi değerleriyle örtüşen, güvenlik ve haysiyetlerini destekleyen temsil hakkına sahip olduğunu belirterek, kararının sektörde anlamlı değişim yaratmanın sorumluluk ve liderlik gerektirdiğine dair inancını yansıttığını kaydetti.

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın başkanlığını yapacak Wasserman'ın belgelerde, Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ile çok sayıda "samimi" yazışmalarda bulunduğu görülüyor.

Wasserman ise daha önce yaptığı açıklamada, Maxwell ile 20 yıldan daha önce yaptığı yazışmalardan derin üzüntü duyduğunu ve bu yazışmaların, Maxwell'in "korkunç suçlarının" gün yüzüne çıkmadan çok uzun zaman önce olduğunu belirtmişti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçına ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.