Son Dakika Haberleri: Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı 3. kez düzenlendi
Son Dakika Ekonomi Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı 3. kez düzenlendi

Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı 3. kez düzenlendi

17 dakika önce

Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı'nda siyasi ve ekonomik belirsizliklerin karar almayı güçleştirdiği belirtilerek, aksamaya başlayan küresel ticaret ve iş birliğinin gelecekte nasıl şekillenebileceğini farklı bakış açılarıyla tartışmak gerektiği vurgulandı.

Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı 3. kez düzenlendi, System.String[]

Chatham House - Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı'nda siyasi ve ekonomik belirsizliklerin karar almayı güçleştirdiği belirtilerek, aksamaya başlayan küresel ticaret ve iş birliğinin gelecekte nasıl şekillenebileceğini farklı bakış açılarıyla tartışmak gerektiği vurgulandı.

Chatham House, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:34 
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