Chelsea el freni mi?

Chelsea, kulüp sahibi Roman Abramovic tarafından satın alınmasının ardından sayısız transfer hamlesi yaptı. Bu transferlerin bazıları Maviler’in şampiyonluklara ulaşmasına önemli katkılar verdi, bazılarıysa takıma bir fayda sunamadı.

Londra ekibi, bu dönemde fazlasıyla genç oyuncu da satın aldı. Bonservisleriyle Chelsea’ye katılan genç isimler, sonrasında kadroda yer bulamadan, gelişmeleri amacıyla başka kulüplere kiralandı. Bu oyuncuların birçoğu, kiradan döndükten sonra da Maviler’e katkı veremeyince bonservisleriyle elden çıkarıldı.

Bugün ortaya çıkan tablo, Chelsea taraftarlarının dizlerini dövmesine yol açıyor. Zira kulüpten ayrılan bazı futbolcular, yeni kulüplerinde Avrupa futboluna deyim yerindeyse yön veriyorler. Bu isimlerin başında Manchester City’li Kevin De Bruyne, Liverpool’lu Mohamed Salah ve Inter’li Romelu Lukaku geliyor.

Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, 2012’nin başında, ara transfer döneminde Genk’ten Chelsea’ye sekiz milyon eurp bedelle transfer oldu. Maviler’de hiç forma giymeden Genk’e geri kiralandı. Genk’ten geri dönen oyuncu, sonrasında ise kiralık olarak Werder Bremen’e gitti. Bu süreçlerin ardından Wolfbourg, Belçikalıyı 22 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Bir buçuk sezon Wolfsbourg forması giyen De Bruyne, 2015 yazında 76 milyon euro’ya Manchester City’ye satıldı.

Chelsea’de yalnızca dokuz maç oynayıp bir gol atabilen futbolcu, Chelsea sonrası forma giydiği iki kulüpte toplam 276 maça çıktı, 68 gol attı ve 131 asist yaptı.

Londra ekibinde umduğunu bulamayan ve Maviler’den ayrılınca parlayan bir başka isim ise Mohamed Salah. Şu anda Liverpool’un en önemli hücum kozlarından olan Mısırlı forvet, Ocak 2014’te Basel’den 16,5 milyon euro bedelle Chelsea’ye katılmış ve 2016 yazında 15 milyon euro karşılığında Roma’ya satılmıştı. Golcü oyuncu ayrıca bonservisi Chelsea’deyken Fiorentina ve Roma’ya kiralanmıştı. Salah, Maviler’de yalnızca 19 maç oynadı ve iki gol atıp dört asist yapabildi. Chelsea’den bonservisiyle ayrıldıktan sonra ise 243 maça çıkan Salah, bu maçlarda 129 gol ve 63 asist le oynadı.

Chelsea sonrası kendini bulanlar arasında Romelu Lukaku da var. Lukaku, Ağustos 2014’ten Anderlecht’ten 15 milyon euro karşılığında Chelsea’nin yolunu tuttu. Bonservisi Chelsea’deyken West Brom ve Everton’a kiralandı. Londra ekibinde 15 maç oynayabilen Lukaku, bu maçlarda gol bulamazken yalnızca bir asist yaptı. Chelsea sonrasındaki karne ise göz kamaştırıcı.

Temmuz 2014’te, 35,4 milyonluk bonservisiyle birlikte Everton’a giden Belçikalı forvet, üç yıl Everton’da kaldıktan sonra Manchester United’a 84,7 milyon euro’ya satıldı. İki yıllık United macerası ise geçtiğimiz yaz 65 milyon euro bedelle Inter’e katılmasıyla son buldu. Lukaku, Chelsea’den bonservisiyle ayrılmasının ardından 288 maça çıktı, 147 gol attı ve 46 asist yaptı.

Chelsea, yetenekli gördüğü her genç oyuncuyu alıp kiralaması nedeniyle UEFA tarafından transfer yasağına da çarptırılmıştı. Bu yasak ve Finansal Fair-Play kurallarının sıkılışması sonrasında Maviler’in söz konusu politikadan vazgeçtiği ve altyapıya yöneldiği görülüyor.

Bu sezon başında eski oyuncusu Frank Lampard’ı takımın başına geçiren Chelsea, Premier League ve Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlarda kadrosunda çok fazla sayıda genç oyuncuya yer veriyor. Ligde 24 maç sonunda 40 puanla dördüncü sırada yer alıyorlar. Şampiyonlar Ligi’nde ise gruplarından ikinci sırada çıktılar ve son 16 turunda Bayern Münih ile eşleştiler.

Kaynak: Transfermarkt.com.tr ve Bleacherreport Twitter hesabı