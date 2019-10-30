Son Dakika Haberleri: Chelsea ve Manchester United'ın Kıyasıya Lig Kupası Kapışması
Son Dakika Spor Chelsea ve Manchester United'ın Kıyasıya Lig Kupası Kapışması

Chelsea ve Manchester United'ın Kıyasıya Lig Kupası Kapışması

16 dakika önce

2012-13 sezonunda Lig Kupası 4. Turu'nda karşılaşan Chelsea ile Manchester United arasındaki mücadele futbolseverlere müthiş bir heyecan yaşattı. Stamford Bridge'deki karşılaşmada United üç defa öne geçmesine rağmen Chelsea maça dönmeyi başardı. 90+3'te Hazard'ın penaltısı maça uzatmalara götürünce, Chelsea rakibine darbeyi bu sürede iki gol atarak vurdu ve bir sonraki tura adını yazdıran ekip oldu.

2012-13 sezonunda Lig Kupası 4. Turu'nda karşılaşan Chelsea ile Manchester United arasındaki mücadele futbolseverlere müthiş bir heyecan yaşattı. Stamford Bridge'deki karşılaşmada United üç defa öne geçmesine rağmen Chelsea maça dönmeyi başardı. 90+3'te Hazard'ın penaltısı maça uzatmalara götürünce, Chelsea rakibine darbeyi bu sürede iki gol atarak vurdu ve bir sonraki tura adını yazdıran ekip oldu.

Chelsea ve Manchester United'ın Kıyasıya Lig Kupası Kapışması

Manchester United, Stamford Bridge, Chelsea, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek: Her şutun gol olsun!
Bursa'daki kazada hayatını kaybeden İskender Şimşek'in paylaşımı yürek burktu Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray'ın oranı yükseldi Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcularla eğlendiği gece hakkında konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 18:24:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Chelsea ve Manchester United'ın Kıyasıya Lig Kupası Kapışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]