Chin Chin'de Su Soley Coşkusu
1 saat önce
Siyah püsküllü ip askılı büstiyeri ve mini püsküllü eteğiyle sahneye çıkan güzel şarkıcı Su Soley "Aldırma Deli Gönlüm" şarkısıyla hayranlarını selamladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:31 Kaynak: Bültenler
Sevilen şarkıları art arda seslendiren şarkıcı misafirlerden tam not aldı. Ünlü şarkıcı ses performansının yanı sıra danslarıyla da sevenlerine felekten bir gece çaldı. Hem göze hem de kulağa hitap eden şarkıcıyı dinlemeye cemiyet, iş ve sanat dünyasından tanınmış simalar geldi.
Şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Öznur-Burak Yakın, Alper-Esen Ziyal, Atasay Kamer, Levent Kızıl, Ebru Erbaş ve Ebru, Saba Tümer kardeşler vardı.
Yaklaşık olarak iki saat sahnede kalan Su Soley "Anladın Mı?" şarkısıyla sahne performansını bitirdi.
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