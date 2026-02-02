Chippenham'da Bıçaklama: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

İngiltere'nin Wiltshire bölgesine bağlı Chippenham kentinde bıçaklanan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Wiltshire polisinden yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki genç 31 Ocak Cumartesi günü, yerel saatle 16.00'dan kısa süre önce Chippenham'daki Londra Yolu'nda ağır yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla bağlantılı olarak 15 yaşındaki bir erkek çocuğu kısa süre sonra gözaltına alındı ve halen polis gözetiminde tutuluyor.

Polis, hayatını kaybeden gencin ailesine bilgi verdi ve aileye uzman ekipler tarafından destek verildi.

Ayrıca olayla ilgili bilgi, görgü tanıklığı ya da güvenlik kamerası görüntüsü bulunanların Wiltshire polisine ulaşması çağrısı yapıldı.

"Bu olayın yerel toplumda yaratacağı endişenin farkındayız"

Soruşturmayı yürüten Dedektif Müfettiş Darren Ambrose, olayın bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan "büyük trajedi" olduğunu ifade etti. Ambrose, "Bu olayın yerel toplumda yaratacağı endişenin farkındayız. Bu son derece zor zamanda hayatını kaybeden gencin ailesi ve arkadaşlarıyla birlikteyiz." ifadelerine yer verdi.

Ambrose, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü vurgulayarak, bilgi sahibi olan ya da olaya tanıklık eden kişilerin polisle iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da halkın yoğun olarak bulunduğu bir bölgede dün meydana gelen bıçaklı saldırıda da 50 yaşındaki kadın yaşamını yitirmişti.