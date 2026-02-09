Chomsky'den Epstein Bağlantısı İçin Özür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Chomsky'den Epstein Bağlantısı İçin Özür

09.02.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Noam Chomsky'nin eşi, Epstein ile olan bağlantısından dolayı özür diledi ve dikkat eksikliği vurguladı.

ABD'li dil bilimci Noam Chomsky'nin eşi Valeria Chomsky, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle özür diledi.

Chomsky, Epstein ile bağlantılarına ilişkin yazılı açıklamasında, Epstein'in davasıyla ilgili manipülatif anlatı oluşturduğunu, eşi Noam'ın ise buna "iyi niyetle inandığını" savundu.

Epstein'e yöneltilen suçlamaların kapsamını 2019 yılına kadar bilmediklerini öne süren Chomsky, "Geçmişini iyice araştırmadığımız için dikkatsizdik. Bu, ciddi bir hataydı ve bu yargı hatası için ikimiz adına da özür diliyorum. Yardımsever bir arkadaş gibi görünen ama gizli bir şekilde suçlu, insanlık dışı ve sapkın davranışlar sergileyen biriyle bağlantı kurduğumuzu fark etmek, ikimiz için de son derece rahatsız ediciydi." ifadelerini kullandı.

Epstein'in hüküm giymiş suç ortağı, "susma hakkını" kullanacak

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Epstein'in eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell, vereceği ifadede ABD Anayasası'nın 5. maddesine (Fifth Amendment) atıfla "susma hakkını" kullanacak.

Maxwell'in avukatı, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinde ifade vermesi beklenen müvekkilinin "susma hakkını" kullanmayı planladığını bildirdi.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi, Maxwell'i 9 Şubat'ta ifade vermeye çağıracağı açıklamasında bulunmuştu.

Maxwell, Epstein'e yardım etmekten suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Dikkat Eksikliği, Noam Chomsky, Ünlüler, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chomsky'den Epstein Bağlantısı İçin Özür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul konserleri biten Tarkan’dan duygusal mesaj İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj

10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:51
Dosyada şoke eden detay Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 11:35:03. #7.11#
SON DAKİKA: Chomsky'den Epstein Bağlantısı İçin Özür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.