Chongqing Maratonu'nda Koşucu Hayatını Kaybetti

20.01.2026 11:57
Chongqing Maratonu sırasında rahatsızlanan bir erkek koşucu hayatını kaybetti. Önlemler alındı.

CHONGQİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin düzenlediği Chongqing Maratonu sırasından aniden rahatsızlanan bir erkek koşucu hayatını kaybetti.

Organizasyon komitesi salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada pazar günü yaşanan olayın ardından acil önlemler alındığını ve müteakip çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak: Xinhua

Etkinlikler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

