Chongqing Maratonu\'nda Koşucu Hayatını Kaybetti

CHONGQİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin düzenlediği Chongqing Maratonu sırasından aniden rahatsızlanan bir erkek koşucu hayatını kaybetti.
Organizasyon komitesi salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada pazar günü yaşanan olayın ardından acil önlemler alındığını ve müteakip çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
