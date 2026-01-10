CHP'den Acele Kamulaştırmaya Tepki

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Akbelen'e yönelik acele kamulaştırma kararına ilişkin "Devletin görevi halkın hakkını korumaktır; ama bugün yapılan, devlet gücünün şirketlerin kısa vadeli kazanç hırsını korumak için seferber edilmesidir. Acele kamulaştırma adı altında yapılan bu işlem, vatandaşın toprağına, suyuna ve yaşam alanına zorla el koymaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Akbelen'e yönelik acele kamulaştırma kararına tepki gösterdi. Rızvanoğlu, şunları kaydetti:

"Akbelen'de acele kamulaştırma: Kamu yararı adına değil şirket çıkarına. Bugün, Cumhurbaşkanı tarafından Akbelen'deki bazı köylerin taşınmazlarını elinden alacak acele kamulaştırma kararı yayınlanmıştır.

Acele kamulaştırma kararı, hukuk devletinin en temel ilkelerini zedeleyen bir karardır. Köylerde yaşayan yurttaşların tek güvenceleri, geçim kaynakları, malvarlıkları olan arazileri alelacele, sorgusuz sualsiz, rızaları olmaksızın ellerinden alınıyor.

Acele kamulaştırma, istisnai durumlar için öngörülmüştür. Malesef istisnai ve gerçekten acil durumlarda başvurulması gereken bu yol keyfi olarak olağanlaştırılmıştır. Vatandaşın mülkiyet hakkı yok sayılarak, devlet gücü bir şirkete tahsis edilmektedir.

Devletin görevi halkın hakkını korumaktır; ama bugün yapılan, devlet gücünün şirketlerin kısa vadeli kazanç hırsını korumak için seferber edilmesidir. Acele kamulaştırma adı altında yapılan bu işlem, vatandaşın toprağına, suyuna ve yaşam alanına zorla el koymaktır. Oysa ki, ülkemizin tarım alanlarını, ormanlarını, derelerini, denizisini, havasını koruyacak acil eylem planlarına ve sahici uygulamalara ihtiyacı vardır.

Bu nedenle Cumhurbaşkanını hukuka, kamu yararına, vicdana aykırı bu işlemden vazgeçmeye davet ediyorum."