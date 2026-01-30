CHP'den Açlık Sınırı Eleştirisi - Son Dakika
CHP'den Açlık Sınırı Eleştirisi

30.01.2026 14:13
Ulaş Karasu, açlık ve yoksulluk sınırının yüksekliğini iktidarın başarısızlığına bağladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Açlık sınırı asgari ücreti 3 bin TL, en düşük emekli aylığını 11 bin 224 TL geçti. Bu tablo; iktidarın beceriksizliğin ve emek düşmanı politikalarının açık itirafıdır. Halktan kopuk, sarayın kara düzeni sadece sefalet üretiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türk-İş'in Ocak 2026 verileri, iktidarın toz pembe ekonomi tablolarını paramparça etti! Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 31 bin 224, yoksulluk sınırı 101 bin 706 lira oldu. Açlık sınırı asgari ücreti 3 bin TL, en düşük emekli aylığını 11 bin 224 TL geçti. Bu tablo; iktidarın beceriksizliğin ve emek düşmanı politikalarının açık itirafıdır. Halktan kopuk, sarayın kara düzeni sadece sefalet üretiyor. İşçiyi, emekçiyi, emekliyi bilinçli olarak yoksulluğa, açlığa iten bu düzeni kabul etmiyoruz! Emeğin hakkını yiyen bu adaletsiz kara düzen mutlaka yıkılacak, emeğin Türkiyesi'ni hep birlikte kuracağız."

Kaynak: ANKA

