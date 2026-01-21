CHP'den Adalet Bakanı'na Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'a "2018–2025 yılları arasında işkence ve kötü muamele iddiasıyla savcılıklara yapılan başvuru sayısı kaçtır? Bu başvuruların kaçı hakkında soruşturma açılmış, kaçı takipsizlikle sonuçlanmıştır? Aynı dönemde işkence suçundan açılan davalarda mahkümiyet kararı verilen kamu görevlisi sayısı kaçtır? İşkence iddialarında etkin soruşturma yürütülmediğine dair AİHM kararları karşısında Bakanlığınızca hangi yapısal önlemler alınmıştır" diye sordu.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, işkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tanrıkulu, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2'nci maddesi, devleti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamaktadır. Anayasa'nın 17, 19, 25, 26, 36 ve 90'ıncı maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; işkence yasağını, kişi özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü ve adil yargılanma hakkını güvence altına almaktadır. Buna karşın son yıllarda; işkence ve kötü muamele iddialarının artması, ifade özgürlüğü kapsamında kalan düşüncelerin cezalandırılması, yargı bağımsızlığının zedelenmesi, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmaması ile kadınlara yönelik şiddetin önlenememesi, Türkiye'de insan haklarının sistematik biçimde ihlal edildiğini göstermektedir."

Tanrıkulu'nun Bakan Tunç'a sorduğu sorular şöyle:

"İşkence ve kötü muameleye ilişkin; 2018–2025 yılları arasında işkence ve kötü muamele iddiasıyla savcılıklara yapılan başvuru sayısı kaçtır?

Bu başvuruların kaçı hakkında soruşturma açılmış, kaçı takipsizlikle sonuçlanmıştır?

Aynı dönemde işkence suçundan açılan davalarda mahkümiyet kararı verilen kamu görevlisi sayısı kaçtır?

İşkence iddialarında etkin soruşturma yürütülmediğine dair AİHM kararları karşısında Bakanlığınızca hangi yapısal önlemler alınmıştır?

İşkence suçlarında zamanaşımının kaldırılması ve bağımsız Ulusal Önleme Mekanizması kurulması yönünde bir yasal çalışma bulunmakta mıdır?"

"Cezaevlerinde bulunan gazeteci ve medya çalışanı sayısı kaçtır?"

İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin; 2014–2025 yılları arasında TCK 299 (Cumhurbaşkanına hakaret) maddesinden açılan soruşturma ve dava sayısı kaçtır?

Aynı dönemde TCK 301, TCK 216 ve TMK 7/2 maddeleri kapsamında kaç kişi hakkında işlem yapılmıştır?

Cezaevlerinde bulunan gazeteci ve medya çalışanı sayısı kaçtır?

AİHM'in Türkiye aleyhine verdiği ifade özgürlüğü ihlali kararlarının kaçı sonrası mevzuat değişikliği yapılmıştır?

Düşünce açıklamalarının suç olmaktan çıkarılması amacıyla ilgili maddelerin kaldırılması veya daraltılması yönünde bir hazırlığınız var mıdır?

"AYM kararlarını uygulamayan hakimler hakkında bugüne kadar kaç disiplin soruşturması açılmıştır?"

Adil yargılama ve yargı bağımsızlığına ilişkin; 2016–2025 yılları arasında meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı kaçtır?

Aynı dönemde yapılan hakim-savcı atamalarında mülakat yoluyla atananların oranı nedir?

Ceza yargılamalarında ortalama yargılama süresi kaç gündür?

Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kapsamında verdiği ihlal kararlarının yerel mahkemelerce uygulanmama oranı nedir?

AYM kararlarını uygulamayan hakimler hakkında bugüne kadar kaç disiplin soruşturması açılmıştır?

"Osman Kavala ve benzeri dosyalarda AİHM ve AYM kararlarının uygulanmamasının hukuki gerekçesi nedir?"

Cezasızlık ve AHİM kararlarına ilişkin; AİHM'in Türkiye aleyhine verdiği ve kesinleşmiş olmasına rağmen uygulanmayan karar sayısı kaçtır?

Bu kararların uygulanmaması nedeniyle Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye hakkında yürütülen ihlal süreçleri bulunmakta mıdır?

Osman Kavala ve benzeri dosyalarda AİHM ve AYM kararlarının uygulanmamasının hukuki gerekçesi nedir?

"2025 yılı itibariyle kadın cinayeti sayısı kaçtır?"

Kadın hakları ve şiddetle mücadeleye ilişkin; 2025 yılı itibariyle kadın cinayeti sayısı kaçtır?

6284 sayılı Kanun kapsamında verilen koruma kararlarının kaçı etkin biçimde denetlenmektedir?

Elektronik kelepçe uygulamasından yararlanan dosya sayısı kaçtır?

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından kadına yönelik şiddeti önlemeye ilişkin hangi yeni önlemler alınmıştır?

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olması yönünde bir çalışma yapılmakta mıdır?"