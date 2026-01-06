CHP\'den AK Parti Üyelik İddiasına Tepki

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, AK Parti'nin Samsun'da geçen yıl 21 bin yeni üye kazandığı iddiasının sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini belirterek, vatandaşlara e-Devlet üzerinden parti üyeliklerini kontrol etme çağrısında bulundu.

Özdağ, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, aylardır Samsun'un 17 ilçesinde saha çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, "Bizim sokakta gördüğümüz tablo, AK Parti'nin açıkladığı rakamlarla taban tabana zıttır" dedi.

Özdağ, "İradeniz dışında bir siyasi partiye üye yapılmış olabilirsiniz. Vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden 'Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama' ekranından üyelik durumlarını kontrol etmelerini istiyoruz" çağrısında bulundu.

AK Parti açıklaması

Öte yandan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, dün düzenlediği basın toplantısında, Samsun'da 256 bin 185 üyeye ulaştıklarını belirterek, "Bu yıl gerçekleştirdiğimiz yeni üye kaydı 21 bin 654'tür" ifadelerini kullanmıştı. Köse ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine atıfta bulunarak, AK Parti'nin üye artışının ana muhalefet partisi CHP'ye kıyasla 34 kat fazla olduğunu savunmuştu. - SAMSUN