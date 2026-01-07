CHP'den Bebek Ölümü Raporu Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'den Bebek Ölümü Raporu Talebi

07.01.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Komisyonu, bebek ölümlerinin nedenlerini araştıran raporunu kamuoyuyla paylaşmak istiyor.

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu üyesi CHP milletvekilleri, çalışmasını tamamlayan Komisyon'un raporunun yayımlanmasını istedi.

Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında, Komisyon raporunun oluşturulmasının temel gerekçesinin, olayın tüm yönleriyle araştırılması, benzer olayların tekrarının önlenmesi, sağlık sistemindeki zaafların ortaya çıkartılarak denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine ilişkin yasal düzenlemeleri içerecek çalışmaların yapılabilmesi olduğunu belirtti.

Ancak kendilerine ulaşan taslak raporda bu çerçeveden uzak bir yaklaşım sergilendiğini savunan Pala, rapora bazı ana başlıklar halinde "karşı oy" yazdıklarını söyledi.

Taslakta birçok eksikliğin bulunduğunu savunan Pala, en önemli eksikliğin, kendilerinin ısrarla vurguladığı ve davet edilmesini istediği eski sağlık bakanlarının bu toplantılara davet edilmemesi olduğu görüşünde bulundu.

Pala, "Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın sağlığı ticarileştirdiğini", bundan vazgeçilmediği müddetçe Yenidoğan Çetesi gibi örneklerin tekrar edeceğini öne sürdü.

"Rapor kamuoyuyla paylaşılmalıdır"

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, sağlıkta insan kaynağı zafiyetinin arttığını ileri sürerek, "Hekimlerin ağır çalışma koşulları olan beyin, kalp, göğüs cerrahisi, çocuk hastalıkları ve yenidoğan gibi yan dalları ve yoğun bakım ağırlıklı çalışma alanlarındaki branşları tercih etmemeleri nedeniyle bu bölümlerde sıkıntılar baş göstermiştir." diye konuştu.

"Tıkanan sistemin" sağlık çalışanlarını ve hastaları özel sağlık sistemine yönlendirdiğini savunan Yaman, yenidoğan ünitelerindeki bazı sorunlara da değindi.

Komisyon raporunun bir an önce yayımlanmasını isteyen Yaman, "Gelecekte yeni üzücü olaylar yaşamamak adına hızla sosyal devlet anlayışına uygun, kamucu sağlık sistemine geçilmeli ve rapor kamuoyuyla paylaşılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise bebeklerin öldüğü hastanelerden birine Sağlık Bakanlığınca "Bebek Dostu Sertifikası" verildiğini iddia etti.

Komisyon'un "dert dinleme merci" olarak göreve başladığını, ancak "işin sorumlusu olarak görülenlerin" bilgi verme nezaketinde bulunmadığını savunan Karaoba, "Komisyon ile ilgili hepimiz cansiparane, özveriyle, emekle çalıştık. Ama üzerinde ortak fikirlerle uzlaşacağımız bir rapor çıkması yerine, yine olayı sanki geçiştiren, Meclis'in raflarında tozlanacak bir rapor haline geldi." dedi.

Kaynak: AA

Politika, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Bebek Ölümü Raporu Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:20:22. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Bebek Ölümü Raporu Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.