CHP'den Çocuk İstismarı Tahliyesine Tepki

CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TBMM'de öğrencilere istismar davasında tutuklu sanıkların tahliyesi kararına tepki göstererek, "Meclis çatısı altında çocukların istismar edilmesine yönelik davada verilen tahliye kararı, adalet duygusunu, toplumsal vicdanı ve çocukların güvenliğini bir kez daha ayaklar altına almıştır" dedi.

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Yine aynı kirli senaryo: Çocuğun rızasını tartışmaya açan, 'Niye hemen şikayet etmedi?' diyerek mağduru sorgulayan, suçu değil, mağdurun sözünü didikleyen o karanlık ve çürümüş zihniyet… Açık ve tartışmasız söylüyoruz: 18 yaşın altındaki hiçbir çocuğun rızası olmaz. Tacizin, istismarın bahanesi olmaz! Şiddetin açıklaması olmaz."

'Deliller toplandı, kaçma şüphesi yok' diyerek verilen tahliye kararı; adalet değildir. Bu karar, faillere verilmiş açık bir cesaret mesajıdır. Bu karar, çocukları koruyamayan bir sistemin itirafıdır. Bu karar, mağduru yalnız bırakan düzenin göstergesidir."