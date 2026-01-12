CHP\'den Emekli Maaşları İçin Eylem

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Asgari ücret kadar emekliye maaş verin. 21 bin lira, 22 bin lira, 24 bin lira üzerinde maaş alan emekliler için de düzenleme şarttır. Eşitçe, adilce emekli maaşını düzgün hale getirmemiz gerekiyor." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini hatırlatan Başarır, bu rakamı kabul etmediklerini belirtti.

CHP milletvekillerinin, en düşük emekli maaşının arttırılması için Genel Kurulda ve Meclis'te 24 saat nöbet tuttuğunu anımsatan Başarır, en düşük emekli aylığının en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Başarır, CHP milletvekillerinin eylemlerine devam edeceğini dile getirerek, "Bir kilogram kıyma, bir litre zeytin yağı için bu Meclis'i toplamayın. İnsanların aklıyla oynamayın. Daha fazla vicdansızlık yapmayın. Bu Meclis'teki milletvekillerini, grbunuzu utandırmayın. Bu neyin kafasıdır? Bin lira artış için komisyon toplanacaksa, Meclis el kaldıracaksa bunu hiç getirmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların CHP milletvekillerine eylem dolayısıyla teşekkür ettiğini kaydeden Başarır, her üç emekliden birinin en düşük emeli maaşıyla geçindiğini söyledi.

Siyasetçilerin empati yaparak kendisini emeklilerin yerine koyması gerektiğini dile getiren Başarır, Meclis'teki eylemlerine yönelik bazı AK Parti milletvekillerinin açıklamalarına tepki gösterdi.

Başarır, iktidarın gerçek hayattan ve sokaklardan koptuğunu söyleyerek, "Halk için mücadele vermeye devam edeceğiz. Bu yanlıştan dönün. Asgari ücret için 39 bin lira teklif etmiştik. Asgari ücret kadar emekliye maaş verin. 21 bin lira, 22 bin lira, 24 bin lira üzerinde maaş alan emekliler için de düzenleme şarttır. Eşitçe, adilce emekli maaşını düzgün hale getirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Başarır, CHP'lilerin eylemlerine yönelik açıklamaları dolayısıyla AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya tepki gösterdi.