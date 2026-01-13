CHP'den Emeklilere Destek Mücadelesi - Son Dakika
CHP'den Emeklilere Destek Mücadelesi

13.01.2026 11:06
CHP, emekli aylıklarının artırılması için TBMM'de mücadeleye devam ediyor; bin lira zammı kabul etmiyor.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Emeklilerimize sadaka verir gibi, toruna harçlık verir gibi verilecek bin lirayı kabul etmiyoruz, mücadelemize devam edeceğiz. Genel Kurul salonunda sabaha kadar beklemeye devam edeceğiz ama emeklilerimiz Türkiye'nin her yerinden seslerini yükseltiyorlar ve bu insanlık dışı, sefalete sürükleyen, acımazsız taban aylığı asla kabul etmiyoruz. AK Partili milletvekillerini göreve ve milletin sesini duymaya davet ediyoruz" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi altıncı gününde devam ediyor. Sabah 10'da milletvekilleri ile birlikte nöbeti devralan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Açlık sınırının altında emekli aylığına mahkum edilmiş emeklilerimiz için nöbet tutuyoruz. Burada iktidar grubunu, AKP grubunu bekliyoruz. Emeklilere 20 bin lira taban aylığı verecekler yapa yapa bin lira zam yapacaklar bunu da bekletiyorlar. Oysa emeklilerin en az asgari ücret düzeyinde, en az açlık sınırını geçecek şekilde emekli aylığı almaları gerekiyor. Onları taban aylığa mahkum eden, 20 bin liraya mahkum eden bu anlayışı, bu vurdumduymazlığı, bu acımasızlığı kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak Genel Kurul'u terk etmedik. Genel Kurul'un görevi, bu Meclis'in görevi halkın en yakıcı sorunlarına acilen çare bulmaktır. Halk için çalışmak, emekliler için çalışmaktır. Bu nedenle biz Genel Kurul'u terk etmedik, beklemeye devam edeceğiz. 20 bin lirayı, harçlık bile olmayacak bin liralık zammı getireceklerse hiç getirmesinler. Burada en azından insanca yaşanacak bir maaşı getirsinler, hızlıca çalışalım ve emeklilerimize bir müjde verelim.

Emeklilerimize sadaka verir gibi, toruna harçlık verir gibi verilecek bin lirayı kabul etmiyoruz, mücadelemize devam edeceğiz. Genel Kurul salonunda sabaha kadar beklemeye devam edeceğiz ama emeklilerimiz Türkiye'nin her yerinden seslerini yükseltiyorlar ve bu insanlık dışı, sefalete sürükleyen, acımazsız taban aylığı asla kabul etmiyoruz. AK Partili milletvekillerini göreve davet ediyoruz ve milletin sesini duymaya davet ediyoruz."

