CHP'den Emeklilik Nöbeti 13. Günde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Emeklilik Nöbeti 13. Günde

20.01.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, TBMM'de emekli maaşlarının asgari ücrete çıkarılması talebiyle nöbet tutmaya devam ediyor.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin TBMM Genel Kurulu'nda başlattığı "Meclis'i terk etmeme" nöbetinin 13'üncü gününde, "İktidarın emeklilere uygun gördüğü sefalet maaşına, onlara verdikleri aylığa, o günaha ortak olmamak adına buradayız. Emekliler yıllarca pirim ödeyerek, çalışarak, alın teri dökerek bugünlere geldi. Bu aldıkları aylık onların geleceğine yönelik bir yatırımı ya da çocuklarına verecekleri bir gelecek değil, sadece geçim sağlamak için bir maaş talepleri var. Biz bugün, yarın Meclis'te yine bu eylemlerimize devam edeceğiz. Ta ki emeklilerin alacağı aylık asgari ücret olana kadar. Şayet bu iktidar bu aylığı uygun görmezse iktidarımızda ilk yapacağımız işlerden biri emeklilerimize asgari ücret vermek olacaktır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının yükseltilmesi amacıyla "Meclis'i terk etmeme" eylemine başlayan CHP milletvekilleri, bu sabah Genel Kurul Salonu'ndan video paylaştı.

CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in talimatıyla sefalet ücretine mahkum edilen emekliler için TBMM Genel Kurulu'nda başlattığımız nöbet 13'üncü gününe girdi. Çünkü bu adaletsizliğe sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Bu vicdansızlığı, bu adaletsizliği, kabul etmiyoruz. Emekli sadaka istemiyor; hakkını, onurunu ve insanca yaşam koşullarını talep ediyor" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in talimatıyla başladığımız nöbetimizin 13'üncü günündeyiz. Sabaha kadar 24 saat esasıyla milletvekillerimizle Genel Kurul'daydık. Burada bulunan milletvekilleri olarak bu iktidarın emeklilere uygun gördüğü sefalet maaşına, onlara verdikleri aylığa, o günaha ortak olmamak adına buradayız. Eğer ona itiraz etmezseniz o suça da ortak olmuş sayılırsınız. Emekliler yıllarca pirim ödeyerek, çalışarak, alın teri dökerek bugünlere geldi. Bu aldıkları aylık onların geleceğine yönelik bir yatırımı ya da çocuklarına verecekleri bir gelecek değil, sadece geçim sağlamak için bir maaş talepleri var. O maaş talepleri en başından beri ifade ettiğimiz gibi en az asgari ücret olması gerekiyor. Adı üzerinde asgari bir geçim için bir maaş ödemesi gerekiyor. Ama maalesef iktidar toplumdan kopmuş, bu insanların nasıl yaşadığından, nasıl geçimlerini sağladığından bihaber. Maalesef bu ücreti uygun görmüyor. Biz bugün, yarın Meclis'te yine bu eylemlerimize devam edeceğiz. Ta ki emeklilerin alacağı aylık asgari ücret olana kadar. Şayet bu iktidar bu aylığı uygun görmezse iktidarımızda ilk yapacağımız işlerden biri emeklilerimize asgari ücret vermek olacaktır."

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Emeklilik Nöbeti 13. Günde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

11:26
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 11:56:51. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Emeklilik Nöbeti 13. Günde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.