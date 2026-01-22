CHP\'den En Düşük Emekli Aylığına Süreklilik Mücadelesi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Bir defa bu vicdansız kanun teklifi asla yasalaşmamalı. Biz mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Buna karşı elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz ve bu vicdansızlıkla mücadelemiz sandık gelene kadar bitmeyecek. En düşük emekli maaşıyla ilgili yasayı elbette Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götüreceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığına ilişkin maddenin geçmemesi için mücadele ettiklerini belirterek, "Dün akşam bir milletvekilinin Genel Kurul'da olmadığı halde oradaymış gibi pusula vermesi, grup yönetiminin, grup başkanvekillerinin buna göz yumması, bu yola girmesi tek kelimeyle utanç vericidir. Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Celal Adan da bu durumu gerçekten kabullenemediğini çok açık bir biçimde ifade etmiştir. Bu Yüce Meclis'e saygısızlıktır ama bu aslında millete saygısızlıktır. Millete saygısızlık yapılmıştır, sahtekarlık millete karşı yapılmıştır ve sahtekarlıkla emeklinin ekmeği çalınmaya çalışılmıştır. Sahtekarlık yaparak emeklinin ekmeği bir gece vakti milletin gözünün görmeyeceğini zannettikleri bir saatte, gecenin 2.30'unda çalınmaya çalışılmıştır. CHP grubu olarak ve bütün muhalefet milletvekilleri olarak bu arsızlığa, bu vurdumduymazlığa ve emekliyi böylesine açlığa mahkum eden vicdansızlığa karşı mücadele etmeye bugün de sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

'İKTİDARIN BİR AN EVVEL GÖNDERİLMESİNİ ARZU EDİYORUZ'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emir, emeklilerle ilgili düzenlemenin yasalaşması halinde eylemin sona erip ermeyeceği ve itiraz edilen maddelerle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gidilip gidilmeyeceğine ilişkin, "Bir defa bu vicdansız kanun teklifi asla yasalaşmamalı. Biz mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Buna karşı elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz ve bu vicdansızlıkla mücadelemiz sandık gelene kadar bitmeyecek. En düşük emekli maaşı ile ilgili yasayı elbette Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Bu kadar usulsüzlük, bu kadar kamu kaynağının peşkeş çekilmesi, böylesine adaletsizliğin olduğu bir yasayı elbette ki en kısa sürede Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Ama biz asıl bu yasaların halkımızın vicdanında tartılmasını ve oradan mahkum edilmesini, bu vicdansız iktidarın bir an evvel gönderilmesini arzu ediyoruz. Mücadelemiz bunun içindir" dedi.