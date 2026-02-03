CHP'den Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika
CHP'den Enflasyon Eleştirisi

03.02.2026 13:13
Cevdet Akay, ocak ayı enflasyon verileriyle iktidarın dezenflasyon iddialarının çöktüğünü söyledi.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Ocak ayında enflasyonun yüzde 4,84 gibi yüksek bir oranla gerçekleşmesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 30,65'te kalması; iktidarın aylardır anlattığı 'dezenflasyon masalının' çöktüğünü bir kez daha göstermiştir. Baz etkisine bel bağlayanların hesabı tutmamış, gerçekler rakamlarla ortaya çıkmıştır" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TÜİK'in ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı. Akay, şunları kaydetti:

"Ocak ayında enflasyonun yüzde 4,84 gibi yüksek bir oranla gerçekleşmesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 30,65'te kalması; iktidarın aylardır anlattığı 'dezenflasyon masalının' çöktüğünü bir kez daha göstermiştir. Baz etkisine bel bağlayanların hesabı tutmamış, gerçekler rakamlarla ortaya çıkmıştır. Kötü hava koşulları gerekçe gösterilerek gıda fiyatlarındaki artış normalleştirilmeye çalışılıyor. Peki aynı kötü hava koşulları aralık ayında yok muydu? Aralıkta enflasyonu düşük göstermek için yapılan hesap oyunlarıyla, emekçinin, işçinin, emeklinin alın terine açıkça ipotek konuldu.

"Sorun; denetimsizliktir, plansızlıktır, üretimi değil algıyı yöneten anlayıştır"

Bugün gelinen noktada sorun hava koşulları değil; yanlış ekonomi politikalarıdır. Sorun; denetimsizliktir, plansızlıktır, üretimi değil algıyı yöneten anlayıştır. Enflasyonu düşürdüğünü iddia edenler, beklentileri daha da bozmuş; halkın mutfağındaki yangını büyütmüştür. Gerçeklerle yüzleşmeden, sorumluluk almadan ve emeği koruyan adımlar atmadan ne enflasyon düşer ne de bu ülkenin insanı nefes alır. Algı değil çözüm, mazeret değil adalet gerekiyor."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
