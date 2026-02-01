CHP'den Garanti Ödemeleri Üzerine Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Garanti Ödemeleri Üzerine Soru Önergesi

01.02.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, 2018-2025 döneminde yapılan garanti ödemeleri için Ulaştırma Bakanı'na soru önergesi verdi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adbulkadir Uraloğlu'na, "Bakanlık, KGM ve DHMİ nezdinde 2018-2025 döneminde yapılan toplam garanti ödemeleri ne kadardır? KGM bütçesindeki 'cari transferler' kaleminden yapılan ödemelerin garanti ödemeleri ve garanti dışı ödemeler olarak dağılımı nedir?" sorularını sordu.

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşların yürüttüğü Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinde yapılan garanti ödemelerini Meclis gündemine taşıdı. Emre, Ulaştırma ve Altyağı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Önergede, Sayıştay raporlarına yansıyan tespitlere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bütçesinde yer alan "cari transferler" kaleminin önemli bir bölümünün YİD projelerine yapılan garanti ödemelerinden oluştuğu ve bu tutarların yıllar itibarıyla arttığı vurgulandı.

Emre, KGM kapsamında 2018-2024 döneminde yapılan garanti ödemelerinin toplamının 186,6 milyar TL'ye (yaklaşık 11,08 milyar ABD doları) ulaştığını, 2025 yılı öngörüleriyle birlikte 2018-2025 döneminde kamuya yüklenen toplam büyüklüğün yaklaşık 13,49 milyar ABD doları seviyesine çıktığını belirtti.

Önergede, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) kapsamındaki YİD havalimanı projelerinde de benzer bir tablo bulunduğuna işaret edilerek, 2018-2025 döneminde yaklaşık 1,475 milyar ABD doları tutarında ödeme yapıldığına dair kamuoyuna yansıyan iddiaların açıklığa kavuşturulması istendi. Başta Zafer Havalimanı olmak üzere bazı havalimanlarında garanti edilen yolcu sayılarıyla gerçekleşmeler arasındaki farkların çok yüksek olduğu ve bu farklar nedeniyle kamu kaynaklarından ödeme yapıldığı hatırlatıldı.

CHP'li Emre'nin, Bakan Uraloğlu'na soruları şöyle:

"Bakanlık, KGM ve DHMİ nezdinde 2018-2025 döneminde yapılan toplam garanti ödemeleri ne kadardır? KGM bütçesindeki 'cari transferler' kaleminden yapılan ödemelerin garanti ödemeleri ve garanti dışı ödemeler olarak dağılımı nedir? YİD modeliyle işletilen köprü, otoyol ve tünellerde garanti edilen ve gerçekleşen araç geçiş sayıları kaçtır? Bu projelerde garanti altında kalan geçişler nedeniyle yapılan ödeme tutarları ne kadardır? KGM kapsamındaki YİD projelerinde sözleşme değişikliği, kur/fiyat güncellemesi, süre uzatımı gibi işlemler yapılmış mıdır? KGM kapsamındaki her bir YİD projesinin sözleşme bitiş ve kamuya devir tarihi nedir? DHMİ kapsamındaki havalimanlarında garanti edilen ve gerçekleşen yolcu/uçuş sayılarıyla yapılan garanti ödemeleri ne kadardır? Zafer Havalimanı ve diğer yolcu garantili havalimanlarında garanti sayıları hangi fizibilite ve talep tahminlerine dayanılarak belirlenmiştir? Zafer Havalimanı özelinde 2012'den bu yana yıl yıl garanti-gerçekleşme farkları ve bu farklar nedeniyle yapılan ödemeler ne kadardır? Zafer Havalimanı'nı 2044'e kadar işletecek firmaya 2026-2044 dönemi için öngörülen toplam ödeme tutarı nedir?"

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Garanti Ödemeleri Üzerine Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Rahatlığa bak Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar Rahatlığa bak! Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
13:43
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 16:50:38. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'den Garanti Ödemeleri Üzerine Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.