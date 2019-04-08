Son Dakika Haberleri: CHP'den İstifa Ederek İyi Parti'ye Geçtiler

CHP'den İstifa Ederek İyi Parti'ye Geçtiler

40 dakika önce

Bilecik'te, CHP listesinde seçime girerek kazanan 2 İl Genel Meclisi üyesi, partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti.

CHP'den İstifa Ederek İyi Parti'ye Geçtiler, System.String[]
Bilecik'te, CHP listesinde seçime girerek kazanan 2 İl Genel Meclisi üyesi, partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti'nden istifa ederek CHP Bilecik İl Genel Meclis üyeliğine ikinci sıradan aday gösterilen Mehmet Yılmaz seçimi kazanmıştı. Aynı ittifak kapsamında Bozüyük'te ikinci sıradan aday adayı gösterilen Osman Çetin de İl Genel Meclis üyesi seçildi.

Bugün seçimlerden sonra yapılan Bilecik İl Genel Meclis Toplantısı öncesi Mehmet Yılmaz ve Osman Çetin, seçildikleri parti olan CHP'den istifa ederek tekrar eski partileri İYİ Parti'ye geçtiler. İkilinin geçmesi ile il genelinde İYİ Parti'nin 2 olan İl Genel Meclis üyeliği 4'e çıkmış oldu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:14 Kaynak: İHA

Bilecik, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Politika
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