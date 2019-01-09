Son Dakika Haberleri: CHP'den İstifa Edip, DP'den Aday Oldu

CHP'den İstifa Edip, DP'den Aday Oldu

1 saat önce

DENİZLİ'nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, aday gösterilmediği partisi CHP'den istifa edip, 31 Mart'taki yerel seçimler için Demokrat Parti'den (DP) aday oldu.

CHP'den İstifa Edip, DP'den Aday Oldu, System.String[]
DENİZLİ'nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, aday gösterilmediği partisi CHP'den istifa edip, 31 Mart'taki yerel seçimler için Demokrat Parti'den (DP) aday oldu.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, yeniden aday gösterilmeyince 19 Aralık'ta partisinden istifa etti. Gülbay,  dün de DP'ye geçti. Parti rozetini yakasına takan Gülbay, 31 Mart yerel seçimlerinden DP'den Buldan Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Gülbay, dertlerinin siyaset yapmak değil iş, AŞ üretmek olduğunu söyleyerek, DP'nin teklifine 'evet' dediğini, il yönetiminin de kendisini desteklediğini söyledi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:28 Kaynak: DHA

Buldan, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Politika
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