CHP'den Kayıp Çocuklar İçin Soru Önergesi

03.02.2026 13:44
CHP'li Öztürkmen, Jeffrey Epstein dosyaları ve Türkiye'deki kayıp çocuklar hakkında Bakan Göktaş'a soru sordu.

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kamuoyuna yansıyan ve ABD'de yargı dosyalarına giren Jeffrey Epstein'a ait olduğu öne sürülen e-posta yazışmalarına işaret ederek, Türkiye'deki kayıp çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. CHP'li Öztürkmen, Bakan Göktaş'a "Jeffrey Epstein'ın adının karıştığı uluslararası suç dosyaları kapsamında, çocuk ticareti iddiaları ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından yürütülmüş adli ya da idari araştırma var mıdır?" diye sordu.

Türkiye'de kayıp istatistiklerinin net bir şekilde açıklanmadığını belirten Öztürkmen, 6 Şubat depremlerinin ardından kaybolan çocuklara ilişkin sorular yöneltti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin 3 milyondan fazla yeni dosyayı kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Öztürkmen, "Türkiye'den çocuk ticareti" iddialarına ilişkin herhangi bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğini sordu.

Öztürkmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltildi:

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kayıp çocuklarla ilgili adli istatistik verilerini neden açıklamıyor? Son 10 yılda kaç çocuk kaybolmuş, bu çocukların kaçı bulunarak ailesine teslim edilmiş, kaçı bulunamamıştır?

6 Şubat 2023 depreminde kaç kişi kaybolmuştur? Bu kayıpların kaçı çocuktur? Kaybolanlardan kaçı bugüne kadar bulunmuş, kaçı bulunamamıştır? Depremde kaybolan çocukların yaş ve cinsiyet dağılımı nedir? Deprem nedeniyle ailesinden ayrı düşmüş, ailesini depremde kaybetmiş kaç çocuk üçüncü şahıs, kurum, dernek veya vakıflara yerleştirilmiştir?

Deprem sonrası çocukların sorunlarını çözmek için çocuklarla çalışan kaç sivil toplum kuruluşuyla protokol imzalanmıştır? Bu kurumlar hangileridir? Bu vakıf ve derneklerin, cemaat-tarikat bağlantısı göz önüne alınmış mıdır? Jeffrey Epstein'ın adının karıştığı uluslararası suç dosyaları kapsamında, çocuk ticareti iddiaları ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından yürütülmüş adli ya da idari araştırma var mıdır? Jeffrey Epstein skandalına ilişkin ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açılan yeni dosyalar, bakanlığınız tarafından incelenmiş midir? Belgelerdeki Türkiye ile ilgili iddialar soruşturma konusu yapılacak mıdır?"

Kaynak: ANKA

Jeffrey Epstein, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

