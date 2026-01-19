CHP'den Kumarla Mücadele Eylem Planı - Son Dakika
Politika

CHP'den Kumarla Mücadele Eylem Planı

CHP'den Kumarla Mücadele Eylem Planı
19.01.2026 13:51
CHP, yasadışı bahis ve kumarla mücadele için TBMM'de komisyon kurulmasını önerdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile Parti Meclisi Üyesi Ozan Bingöl, partilerinin 'Kumar ve Yasadışı Bahisle Mücadele Eylem Planı'nı açıklayarak, TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Parti Meclisi üyesi Ozan Bingöl, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, kumar ve yasa dışı bahisin toplumu çökerten derin bir sorun olduğunu söyleyerek, "Bu sorunu siyasi iktidar adeta görmezden geliyor, izin veriyor ve bir gelir kapısı olarak görüyor. Kumar ve bahis, ülkemizi içine alan ve artık halk sağılığını ilgilendiren derin bir güvenlik sorunudur. Sadece birilerinin kumar oynaması yanlış bir iş yapması gibi düşünülemez, aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu ve güvenlik krizidir. Bu sorun sadece oynayan kişiyi değil ya da ailesini ilgilendiren bir şey değil, tüm toplumu da ilgilendirmektedir. Baktığınızda kumar ve bahis oynama yaşının 10'lu yaşlara kadar düştüğünü görebilirsiniz. Bütün bilimsel çalışmalarda 10 yaşındaki çocukların yasal veya yasa dışı diye tanımlanan sitelerden cep telefonlarıyla kumar oynadıklarını görüyoruz. Herkesin elinde bir cep telefonu ve adeta herkesin cebinde sanal bir casino mevcut ve bu şartlar altında kumar giderek derinleşen, yaygınlaşan, ağır bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. 23 yıllık siyasi bir iktidarın kumarı durdurmak, azaltmak, etkili bir eylem planıyla mücadele etmek yerine bir vergi kapısı ve yandaşı zengin edebileceği bir mekanizma olarak görüyor" ifadelerini kullandı. Emir, yasal kumarın da aile yapısını ve toplumu derinden etkilediğini ve yasal kumarın yasa dışı kumar için öncü olduğunu belirtti.

EYLEM PLANI

Parti Meclisi üyesi Ozan Bingöl ise kumar ve yasa dışı bahisle ilgili yaşanan gelişmeleri titizlikle takip ettiklerini söyledi ve partisinin eylem planını paylaştı:

"Kumar bağımlılığı ve yasa dışı bahisin nedenleri, etkileri, sonuçları ve etkin mücadele yöntemlerine ilişkin TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması ilk önerimizdir. Akabinde bununla beraber kumarın yasal tanımının genişletilmesi, yasal kumar reklamlarına sınırlamalar getirilmesi, sorumlu oyun oynatma ilkesi tavizsiz hayata geçirilmelidir. Dağınık kumar mevzuatının tek kanunda toplanarak 'Kumar Düzenleme ve Denetleme Kurumu' oluşturulmalıdır. Yasa dışı bahis sektörünün finansal para akışının kesilmesi için kurumlar arası etkin bir iş birliği yapılması ve konuya özgün çalışma grupları oluşturulmalıdır. MASAK'ın kumar ile mücadele kapasitesi artırılmalı, uzmanlık kadrosu tekrar ihdas edilmelidir. Kumar oyunlar hazineye gelir kapısı olarak görülmemelidir. Bağımlı birey ve aileleri için destek primleri artırılmalı, kapasiteleri güçlendirilmelidir."

Bir neslin kaybedilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Bingöl, kumar ile mücadelenin siyaset üstü bir konu haline geldiğini ifade etti. Bingöl, "Kumar, ulusal bir güvenlik sorunudur. Devletin asli görevi kumarı, 'Şans oyunu' adı altında normalleştirip daha çok vergi toplamak, özelleştirme geliri elde etmek değil, gençleri ve toplumun geleceğini bu bağımlılık sarmalından kurtarmak olmalıdır. Önerilen bu yol haritası, kumar illetine karşı bu eylem planı kumara karşı topyekun toplumsal bir seferberliğin ve oynatma yerine koruma odaklı bir zihniyet devriminin başlangıcı niteliğindedir. Hiçbir sorun onu yaratan bilinç düzeyiyle çözülemez" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Son Dakika

Güvenlik, Politika, Son Dakika

SON DAKİKA: CHP'den Kumarla Mücadele Eylem Planı - Son Dakika
