CHP'den Madencilik Faaliyetlerine Tepki

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "İzmir Torbalı'da bulunan 2 bin 700 yıllık Metropolis Antik Kenti'nin yanı başındaki tarım ve orman alanlarında dinamitli madencilik planlanıyor. Buna, 'kamu yararı' diyenlere soruyorum: Tarihi, doğayı ve halkın yaşamını kim ve ne uğruna korumuyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Emre, TBMM Başkanlığına konuya ilişkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İzmir Torbalı'da bulunan 2 bin 700 yıllık Metropolis Antik Kenti'nin yanındaki tarım ve orman alanlarında dinamitli madencilik planlandığına ilişkin haberleri TBMM gündemine taşıdı. Emre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Emre, önergesinin gerekçesinde şunları kaydetti:

"İzmir ili, Torbalı ilçesi Özbey Mahallesi sınırlarında, Belçikalı Carmeuse Grubu'na ait Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret AŞ'nin dolomit ocağı sahasında kapasite artışı amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başlatıldığı, bunun için Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanarak İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne sunulduğu basına yansımıştır. Haberde 297 metrekare ek alan talep edildiği, kapasite artışı planlanmadığı ve üretimin yıllık 2 milyon ton olarak süreceği, sahanın Karataş Kale Kalıntıları'na yaklaşık 680 metre, 2 bin 700 yıllık geçmişiyle kentin tarihi miraslarından Metropolis Antik Kenti'ne bir buçuk kilometre yakınlıkta olduğu, en yakın yerleşimin ise 800 metre mesafede olduğu ayrıca alanın orman alanı içinde kaldığı ve 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda 'tarim arazisi' lejantında yer aldığı belirtilmektedir.

"Mesele bir şirket faaliyeti olmaktan çıkmıştır"

Ham maddenin dinamit patlatma yöntemiyle çıkarılacağı bir üretim, kültürel mirasta geri dönülmez hasar, yerleşim yerlerinde can ve mal güvenliği riski, tarım ve orman ekosisteminde ise kalıcı tahribatlara neden olabilecektir. Kamu yararı açısından mesele bir şirket faaliyeti olmaktan çıkmış, devletin kültürel mirası koruma yükümlülüğünün yanı sıra çevre ve ekolojik etkiler bakımından da aydınlatılması gereken bir konu haline gelmiştir."

"'Kapasite artışı yok' denmesine karşın patlatmalı üretimin çevresel etkileriyle ilgili Bakanlığınızın değerlendirmesi ne yöndedir"

CHP'li Emre'nin Bakan Kurum'a soruları ise şöyle:

"Kamuoyuna yansıdığı üzere Kimtaş Kireç şirketine ait dolomit ocağı İçin ÇED sürecinin başlatıldığı, PTD sunulduğu, üretimin dinamit patlatmayla yapılacağı iddiaları doğru mudur? Doğruysa ÇED süreci Bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir? Söz konusu proje için başlatılan ÇED süreciyle proje sahasının yakın çevresindeki tescilli kültür varlıkları, Karataş Kale Kalıntıları ve Metropolis Antik Kenti gibi arkeolojik sit alanları ve kültürel varlıkların korunması açısından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili koruma kurullarından görüş alınmış mıdır ya da alınması düşünülmekte midir? Proje alanının 1/100.000 ölçekli planda 'tarım arazisi' lejantında yer aldığı iddiası doğruysa bu durumun madencilik faaliyetiyle uyumu nasıl sağlanacaktır? Alanın orman alanı içinde kaldığı ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında izin alınmadan faaliyete başlanmayacağı belirtilmektedir. Bu çerçevede talep edilen izinlerin türü, izin verilecek alan büyüklüğü nedir? Orman içi madencilik faaliyeti nedeniyle oluşacak yaşam alanı bütünlüğünün bozulması, yaban hayatı koridorlarının kesilmesi, erozyon ve yüzey/yeraltı su rejimine etkiler için hangi bilimsel değerlendirmeler yapılmıştır? Haberlere göre, kapasite artışı planlanmadığı, mevcut üretimin yıllık 2 milyon tonla devam edeceği belirtilmektedir. Bu beyan Bakanlığınız kayıtlarında yer almakta mıdır? 'Kapasite artışı yok' denmesine karşın patlatmalı üretimin çevresel etkileriyle ilgili Bakanlığınızın değerlendirmesi ne yöndedir?"