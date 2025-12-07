CHP'den MESEM Protestosu

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- CHP Malatya il ve ilçe gençlik kolları tarafından Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) protesto edildi. İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen eylemde basın açıklaması yapan CHP Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Canali Karakaş, "Artan çocuk ölümleri, suça sürüklenen çocuklar, işsiz gençler, madde bağımlılığı ve bitmeyen depresyonlar, bunların hiçbiri kendiliğinden olmuyor. Yaşadığımız bu kötülük kara bir düzenin sonucudur" dedi.

CHP Gençlik Kolları, MESEM'lerde yaşanan çocuk ölümlerine dikkat çekmek ve bu uygulamayı protesto ettikleri için tutuklanan 16 Türkiye İşçi Partisi Gençlik Kolları üyesiyle dayanışma amacıyla Türkiye genelinde eşzamanlı basın açıklaması eylemi kapsamında MESEM uygulamasını protesto etti. Malatya'daki açıklamayı CHP Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Canali Karakaş okudu. Açıklamaya CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi İbrahim Erbaş da katılarak destek verdi.

"Zalimliğe susmayız, sömürüye susmayız"

CHP Gençlik Kolları Başkanı Canali Karakaş, yaptığı açıklamada, çocukların eğitim hakkının gasbedildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sesi kısılanlara ses olmak için sözü yarıda kesilenlerin bıraktıkları yerden sözlerimizi sürdürebilmek için ülkemizin dört bir yanında meydanlardayız. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Gençliği olarak bu ülkenin vicdanlı evlatlarıyız. Zalimliğe susmayız, sömürüye susmayız. Çünkü biliyoruz ki çocuklar ölürken değil, uyurken susulur."

Karakaş, AKP iktidarının her geçen yıl eğitim sistemini parçaladığını, bu düzenin çocukları işçileştirdiğini ve gençleri geleceksizliğe mahküm ettiğini vurgulayarak, "Artan çocuk ölümleri, suça sürüklenen çocuklar, işsiz gençler, madde bağımlılığı ve bitmeyen depresyonlar, bunların hiçbiri kendiliğinden olmuyor, yaşadığımız bu kötülük kara bir düzenin sonucudur. Bu karar düzenin bugünkü görüntüsü ise MESEM'lerdir" dedi.

"MESEM bir sömürü düzenidir"

MESEM uygulamasının çocukları ucuz iş gücüne dönüştürdüğünü vurgulayan Karakaş, "Nedir MESEM? İktidara göre mesleki eğitim merkezleri, bize göre düzenin kirli şartları arasında eriyip giden, okul çağında işçileştirilen yitip giden çocuklar demektir. Bu sistemde çocuklar eğitim almıyor, geleceğe hazırlanmıyor, ucuz iş gücü olarak görülüyor ve sömürülüyor" ifadelerini kullandı.

MESEM kapsamında 392 bin 887 öğrencinin bulunduğuna işaret eden Karakaş, lise çağındaki çocukların haftanın yalnızca bir günü okula giderek, dört gün atölye, sanayi ve fabrikada çalıştırılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Okulda olması gereken çocukların atölyede, sanayide, fabrikada ucuz iş gücü yapıldığı bir düzende iş güvenliğinden nasıl bahsedilebilir? İnsan canının kıymetli olduğu nasıl söylenebilir? Böyle bir düzende çocukların geleceğe hazırlandığından ya da eğitim gördüğünden nasıl söz edilebilir'Okulda olması gereken çocukların atölyelerde emeği sömürülmesin, çocuklar iş cinayetlerine kurban gitmesin diye mücadele etmek boynumuzun borcudur. Bizim durduğumuz yer nettir."

MESEM uygulamasını protesto ettikleri için tutuklanan 16 TİP Gençlik Kolları üyesine de destek veren Karakaş, "Arkadaşlarımızın yarım bırakılmaya çalışılan sözleri bize emanettir" dedi.

"Parasız, bilimsel ve demokratik eğitim istiyoruz"

Gençlerin taleplerini sıralayan Karakaş, "Çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmadığı, atölyelerde can vermediği bir ülke istiyoruz. Parasız, bilimsel ve demokratik eğitim istiyoruz. Gençlere dayatılan işsizliğe, geleceksizliğe ve baskıya karşı sesimizi yükseltiyoruz. Geleceğimizde umut, hanemizde iş, soframızda ekmek, ülkemizde özgürlük istiyoruz" ifadelerini kullandı.