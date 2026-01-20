CHP'den Tayfun Kahraman İçin Tutuksuz Yargılama Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'den Tayfun Kahraman İçin Tutuksuz Yargılama Talebi

20.01.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Tahsin Ocaklı, Tayfun Kahraman'ın sağlık durumu nedeniyle tutuksuz yargılanmasını istedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, sağlık durumu nedeniyle Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın tutukluluğunun sonlandırılmasını ve yargılamasının tutuksuz yapılmasını talep etti.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilerin 20 bin lira maaşla geçinemeyeceğini söyledi.

Emekli maaşının yükseltilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini dile getiren Ocaklı, "Burada istediğimiz net. Asgari ücretin, herkesin insanca yaşayabileceği bir seviyeye çekilmesi. Emekliler için de bunun en azından şimdilik asgari ücret seviyesinde olması bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve belediye başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan CHP'lileri ziyaret ettiğini anlatan Ocaklı, "Tutuklu belediye başkanlarımızın tamamı, kendileriyle ilgili ortaya atılan iddialara, somut delillerin ortaya çıkmamasından dolayı çok net biçimde gururlu ve bu yargılamanın tamamlanacağı süreci beklemek üzere bir santim eğilmeden dimdik duruyor." dedi.

CHP'li Ocaklı, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın sağlık durumunun kötü olduğunu belirterek, Kahraman'ın tutukluluğunun sonlandırılmasını ve yargılamasının tutuksuz olarak yapılmasını istedi.

Hakkındaki soruşturma sebebiyle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık'ın da sağlık durumunun kötü olduğunu söyleyen Ocaklı, "Kaçma şüphesi kalmayan, varsa delilleri savcılığın elinde bulunan ve hayati tehlikesi olan birinin, bir belediye başkanımızın halen tutuklu kalmasındaki ısrarı, insanlarımız anlayamıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tayfun Kahraman, Tahsin Ocaklı, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Tayfun Kahraman İçin Tutuksuz Yargılama Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 18:04:38. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Tayfun Kahraman İçin Tutuksuz Yargılama Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.