Son Dakika Haberleri: CHP'den "Thomas Cook Komisyonu"
Son Dakika Politika Haber

CHP'den "Thomas Cook Komisyonu"

1 saat önce

CHP TBMM Grup Başkanlığı, tur şirketlerinden Thomas Cook'un iflasının turizm sektörü ile ekonomiye olumsuz etkilerini araştırmak ve alınacak önlemleri belirlemek üzere, 3 kişilik bir komisyon oluşturdu.

CHP'den

CHP TBMM Grup Başkanlığı, tur şirketlerinden Thomas Cook'un iflasının turizm sektörü ile ekonomiye olumsuz etkilerini araştırmak ve alınacak önlemleri belirlemek üzere, 3 kişilik bir komisyon oluşturdu.

İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'dan oluşan komisyon, başta Antalya, Aydın, Muğla, İstanbul ve İzmir olmak üzere; turizm bölgelerinde sektör temsilcileri işletmecilerle bir araya gelecek, iflastan kaynaklanan zararın boyutu ile gelecek yıllara yönelik olumsuz etkileri belirlemeye çalışacak.

Komisyon ayrıca "iflas krizinin" olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için sektörün talep ve görüşlerini alacak, çözüm önerileri geliştirecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Thomas Cook, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale'deki Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu
Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı Yer: Antalya! Çöp eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 18:09:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'den "Thomas Cook Komisyonu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]