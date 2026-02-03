CHP'den TÜİK'e Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den TÜİK'e Enflasyon Eleştirisi

03.02.2026 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "TÜİK, Kasım ve Aralık’ta enflasyonu yüzde 1’in altında gösterip yılbaşı zammını kuşa çevirdi. Ocak ayı enflasyonu ise yüzde 4,84! Sonuçta işçi ve Bağ-Kur emeklisine yapılan yüzde 12,19 zammın yüzde 40’ı daha yılın ilk ayında buharlaştı. Bu bir ekonomi programı değil, sabit gelirliye karşı sınıfsal bir saldırıdır" dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "TÜİK, Kasım ve Aralık'ta enflasyonu yüzde 1'in altında gösterip yılbaşı zammını kuşa çevirdi. Ocak ayı enflasyonu ise yüzde 4,84! Sonuçta işçi ve Bağ-Kur emeklisine yapılan yüzde 12,19 zammın yüzde 40'ı daha yılın ilk ayında buharlaştı. Bu bir ekonomi programı değil, sabit gelirliye karşı sınıfsal bir saldırıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TÜİK'in ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emir, şunları kaydetti:

"TÜİK, Kasım ve Aralık'ta enflasyonu yüzde 1'in altında gösterip yılbaşı zammını kuşa çevirdi. Ocak ayı enflasyonu ise yüzde 4,84! Sonuçta işçi ve Bağ-Kur emeklisine yapılan yüzde 12,19 zammın yüzde 40'ı daha yılın ilk ayında buharlaştı. Bu bir ekonomi programı değil, sabit gelirliye karşı sınıfsal bir saldırıdır. En düşük emekli aylığının bin lirası, asgari ücretlinin bin 300 lirası TÜİK eliyle çalındı. Enflasyonla mücadele bahanesiyle vatandaşın ekmeğine, ilacına, barınma hakkına çöküldü. Sorumlusu da Recep Tayyip Erdoğan yönetimi ve AKP! Emekli, memur ve asgari ücretliye derhal ek artış, kira ve barınma için acil koruma ve enflasyon hesabında tam şeffaflık istiyoruz ve bunu sağlayacağız."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Murat Emir, Yılbaşı, Ekonomi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den TÜİK'e Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika

Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
İYİ Partili Kavuncu’dan Epstein teklifi: Meclis araştırma komisyonu kurulmalı İYİ Partili Kavuncu'dan Epstein teklifi: Meclis araştırma komisyonu kurulmalı
Suriye Hükümeti ve SDG Arasında Anlaşma Suriye Hükümeti ve SDG Arasında Anlaşma
4 aydır tutuklu bulunan eski belediye başkanı için karar verildi 4 aydır tutuklu bulunan eski belediye başkanı için karar verildi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Macron’dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri Macron'dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri

16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:01:28. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den TÜİK'e Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.