CHP'den Yandaş Şirket Affına Tepki

22.01.2026 17:38
Özgür Karabat, Meclis'te yandaş firmalara 70 milyar lira borç af edilmesini eleştirdi.

Haber: Emine DALFİDAN - Kamera: Uğur DEMİRCİ

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, dün gece Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde kabul edilen maddeyle kamuyla iş yapan yandaş firmaların 70 milyar liralık borcunun affedildiğini belirtti. Karabat, "Emekliye yok diyenler yandaş şirketlere çok dediler. Bu affedilemez, bu bir vicdansızlıktır, bu bir ihanettir. Neden ihanettir? Çünkü bu para İşsizlik Fonu'ndan karşılandı. Emekliye 'yok' diyenler yandaş şirketlere 'çok' dediler" dedi.

Özgür Karabat, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, dün gece içinde en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de olduğu Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk bölümünün görüşmelerinin tamamlandığını hatırlattı. Teklifin 6. maddesine itiraz ettiklerini vurgulayan Karabat, şöyle konuştu:

"Dün gece Meclis'te bir skandal yaşandı, bir vicdansızlık yaşandı. Emekliye maaş arttırımının konuşulduğu bir yasa teklifinde, hani derler ya hırsız geceyi sever misali, AKP gece devlet bütçesinden yaklaşık 70 milyarı şirketlere aktardı.

Nasıl mı oldu? Kamuyla çalışan taşeron firmalar çalışanlarının  tazminatlarını ödemediler. Sözleşme gereği bu tazminatları devlet o şirketler adına ödedi. O şirketlerden geri tahsil etmesi gerekirdi. Peki tahsilat gerçekleşti mi? Hayır. Peki bu tahsilatla ilgili dün gece ne yapıldı? Yaklaşık 70 milyar lira, kamuyla iş yapan yandaş firmaların borçları affedildi. Üstelik bunun milyarlarca lira faizi de  görmezden gelindi. Emekli için 'kaynak yok' diyenler kendi yandaş şirketlerine gece karanlıkta yaklaşık 70 milyarı aktardılar. Emekliye 'yok' diyenler yandaş şirketlere 'çok' dediler. Bu affedilemez, bu bir vicdansızlıktır, bu bir ihanettir. Neden ihanettir? Çünkü bu para İşsizlik Fonu'ndan karşılandı. İşçilerin devlete emanet ettiği kendi paraları İşsizlik Fonu'ndan bu para AKP'nin yandaş şirketlerine aktarıldı. İşçiler devlete güvenemeyecekse kime güvenecek? 'Emekliye yok' diyenler kendi şirketlerine 'çok' dediler."

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

