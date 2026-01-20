CHP'den Yunanistan'a Ege Denizi Tepkisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, bazı Yunan siyasetçilerin Ege Denizi'nde karasularını genişletme niyetlerini dile getirmesine tepki gösterdi.

Bağcıoğlu, bazı Yunan siyasetçilerin söylemlerine tepki gösterdi. Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı Yunan siyasetçileri, Ege'de uluslararası hukuka aykırı şekilde karasularını genişletme niyetlerini açıkça dile getiriyor. Türkiye'nin tavrı 1995'ten bu yana nettir ve bir devlet politikasıdır. İktidar Mavi Vatan'ı seçim dönemlerinde hatırlayabilir; ancak Türk milleti denizlerdeki hak ve menfaatlerini her şartta korumaya kararlıdır. Bu özgüvenin nedeni Belharra sınıfı fırkateynlerin ilkinin teslim alınmasıysa, hatırlatalım: 'Bir kırlangıçla bahar gelmez.' İyi komşulukla bağdaşmayan ve Türkiye'nin egemenlik haklarını tehdit eden bu açıklamaların, Yunan makamları nezdinde gündeme getirilmesini bekliyoruz.

Unutulmamalıdır ki bu coğrafyada barış, caydırıcılıkla sağlanır. Bu nedenle Deniz ve Hava Kuvvetlerimize yönelik projeler hızla hayata geçirilmelidir. Savunma sanayisinde oyalanmaya, siyasi tercihle firma kayırmaya, liyakatsizliğe, kadrolaşmaya, adil olmayan rekabete, aynı işi farklı firmalara vererek kaynak israfına ve seçim yatırımlarına ayıracak ne zaman ne de kaynak vardır. 3 bini aşkın proje acilen önceliklendirilmelidir. Acil ve kritik projelere daha fazla maddi ve insan kaynağı ayrılmalıdır."