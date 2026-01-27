CHP: Elektrik Faturaları İki Katına Çıktı - Son Dakika
CHP: Elektrik Faturaları İki Katına Çıktı

27.01.2026 11:06
CHP Antalya İl Başkanı Kamacı, EPDK'nın tarife değişikliğinin faturaları artırdığını açıkladı.

(ANTALYA) - CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni elektrik tarifesiyle birlikte konut abonelerinin önemli bir bölümünün sabit fiyat tarifesinden çıkarılarak değişken fiyat tarifesine dahil edildiğini belirterek, bu düzenlemenin faturaları ikiye katladığını söyledi.

EPDK'nin düzenlemesine göre, 2025 yılı toplam elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerinde olan, yıllık toplamda 8 bin liranın üzerinde fatura ödeyen konut aboneleri sabit tarifeden çıkarılarak piyasa takas fiyatının uygulandığı değişken fiyat tarifesine geçirildi.

Bu kapsamda 2025 yılında aylık elektrik faturası 389 lira olan bir abonenin faturası 2026 yılı itibarıyla 871 liraya yükseldi. Zam oranı yüzde 124 olurken, 984 liralık fatura bin 935 liraya yüzde 97, bin 148 liralık fatura ise 2 bin 179 liraya yüzde 90 oranında arttı.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Aykut Kaya, il yöneticileri, ilçe başkanları ve yöneticileri, Kadın Kolları MYK Üyesi Füsun Çevik Karaman, il, ilçe gençlik ve kadın kolları başkan ve yöneticilerinin katılımıyla CK Enerji Akdeniz AŞ önünde basın açıklaması yaptı.

Kamacı, elektrik faturalarına yapılan artışların kabul edilemez olduğunu kaydederek, yapılan düzenlemenin dar ve orta gelirli yurttaşları daha da zor durumda bırakacağını ifade etti. CHP'liler fatura artışını, elektrik faturalarını yakarak protesto etti.

Kaynak: ANKA

