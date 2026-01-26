CHP Emekli Maaşları İçin Mücadeleye Devam Edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşlarına ilişkin, "Bu konuyu hem kamuoyunun hem Meclisin gündeminde tutmaya ve bir şekilde hem emeklilerin hem emekçilerin sesini duyurmaya, onların sesini duymaya ve taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Özel, CHP Genel Merkezi'nde, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Basına kapalı olarak yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, ziyaretinden ötürü Arıkan'a ve heyetine teşekkür etti.

Özel'e MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "bu dönemde erken seçimin mümkün ve doğru olmadığına" ilişkin açıklamaları soruldu.

Bahçeli'nin 2002'de erken seçim teklifi sunduğunu hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli, milletin bu iktidardan en rahatsız olduğu, ekonomik krizin en yüksek noktada olduğu, milletin şikayetlerinin en fazla olduğu, yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin dayanılamaz bir noktaya geldiği yerde bu sefer erken seçime kapıyı kapatıyor. Erken seçime bugün kapıyı aralasa, emekli, asgari ücretli, çiftçi, esnaf, memur kurtulacak ama kendisi iktidardayken en avantajlı zamanda AK Parti'ye erken seçim kapısını aralayan, AK Parti'ye en dezavantajlı noktada erken seçime kapıyı kapatıyor. Biz Devlet Bey'e, 'Sen tuzağa düş, düşme' demiyoruz ki. 'Emekliyi düştüğü yerden gel birlikte kaldıralım' diyoruz."

Bir soru üzerine Özel, emekli maaşlarıyla ilgili Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulunma konusunda çalıştıklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda partisinin emekli maaşlarıyla ilgili verdiği önergelerin reddedildiğini anımsatan Özel, "Bu konuyu hem kamuoyunun gündeminde tutmaya hem Meclisin gündeminde tutmaya ve bir şekilde hem emeklilerin hem emekçilerin sesini duyurmaya, onların sesini duymaya ve taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Emekli maaşları sorunu, onlarca problemden biri"

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ise CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın ardından yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'e başarı dileğinde bulunduklarını söyledi.

Muhalefet partilerinin Türkiye'nin her yerini gezerek emekli maaşları konusunda nabız tuttuğunu belirten Arıkan, "Artık çalışmak ya da çalışmamak, insanların onurlu bir şekilde yaşamını garanti altına almayan bir sürece geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Arıkan, prim ödeme günlerine göre emekli maaşlarında kademeli artış yapılmasına yönelik partisinin Meclis'te teklif sunduğunu hatırlatarak, "Emekli maaşları sorunu, onlarca problemden biri. Türkiye'de çözülmeyi bekleyen birçok sorun var. Biz de bunları dillendirmeye, gündemde tutmaya, iktidarı bu noktada harekete geçirmek için çalışma yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.