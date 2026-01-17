CHP Emekli Maaşları İçin Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika
CHP Emekli Maaşları İçin Mücadeleye Devam Ediyor

17.01.2026 02:16
Gamze Şengel Taşcıer, emekli maaşları artana dek mücadelelerinin süreceğini duyurdu.

(ANKARA)- CHP Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer, TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının artırılması amacıyla CHP'li milletvekillerinin sürdürdüğü "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ederken yaptığı açıklamada, "Emeklinin insanca yaşayacağı bir aylık, adil bir paylaşım ve onurlu bir sosyal devlet kurulana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 9. gününde devam ediyor.

Partisinin sürdürdüğü eylemde konuşan CHP Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer, şu ifadeleri kullandı:

"17 Ocak Cumartesi saatler gece 01.00'ı gösteriyor, emekli nöbetinde 9. günü geride bıraktık. Bu ülkeyi yönetenler sarayın konforundan 'sabır' nutukları atarken milyonlarca emekli pazardan yarım kilo meyve alamıyor. Yapılan zam 1 kilo kıyma etmiyor. Neymiş? 'Kaynak yokmuş'. Geçen yıl emekliye harcamaları gereken 300 milyarı kullanmayanlar söylüyor bunu. İşte nöbetimiz bu sadaka düzenine karşı bir itirazdır. Emeklinin insanca yaşayacağı bir aylık, adil bir paylaşım ve onurlu bir sosyal devlet kurulana kadar mücadelemiz devam edecek. Geri adım yok."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

