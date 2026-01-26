CHP: Emekli Maaşları Yetersiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP: Emekli Maaşları Yetersiz

26.01.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Isparta Milletvekili Halıcı, emeklilerin geçim krizini eleştirerek, AKP'yi eleştirdi.

(ISPARTA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Meydanı'nda emeklilere seslenerek, "CHP olarak dedik ki; kök maaş en az bir asgari ücret olmalı, diğer tüm kademelerdeki emeklilerimiz için de seyyanen zam yapılmalı. Ancak AKP ne yaptı? Tüm emeklileri yoksullukta eşitledi. 23 yıldır tek başına ülkeyi yönetiyorlar ama emekliye gelince kaynak yok diyorlar. Oysa milyarlarca dolar geçiş garantili yol ve köprülere var, faiz ödemelerine var; emekliye yok. Kaynak yok diyenlere buradan soruyoruz: Emekliye yok, geçiş garantili yollara mı var" dedi.

CHP, emeklilerin yaşadığı derin geçim krizine dikkat çekmek amacıyla meydanlara indi. TBMM'de emekliler için tutulan nöbetin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Mücadelenin adresi meydanlar ve sokaklardır" çağrısı üzerine CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Meydanı'nda emeklilerle buluştu. Meydanda konuşan Halıcı, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini vurgulayarak, "Emekliler geçinemiyor, barınamıyor, karnını bile zor doyuruyor. Haftalardır emeklilerimiz için somut bir öneri getiriyoruz" dedi.

"AKP, tüm emeklileri yoksullukta eşitledi"

CHP'nin emekli maaşlarına ilişkin teklifini hatırlatan Halıcı, "CHP olarak dedik ki; kök maaş en az bir asgari ücret olmalı, diğer tüm kademelerdeki emeklilerimiz için de seyyanen zam yapılmalı. Ancak AKP ne yaptı? Tüm emeklileri yoksullukta eşitledi" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili'nin "Emekliye kaynak yok" açıklamasına tepki gösteren Halıcı, "23 yıldır tek başına ülkeyi yönetiyorlar ama emekliye gelince kaynak yok diyorlar. Oysa milyarlarca dolar geçiş garantili yol ve köprülere var, faiz ödemelerine var; emekliye yok" diye konuştu.

Halıcı, mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, "Emeklilerimiz hakkını alıncaya dek meydanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mitinge birçok sendika, dernek ve emekli vatandaş da katıldı.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Isparta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP: Emekli Maaşları Yetersiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
14:24
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:35:33. #7.11#
SON DAKİKA: CHP: Emekli Maaşları Yetersiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.