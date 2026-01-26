CHP: Emekli Maaşları Yetersiz

(ISPARTA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Meydanı'nda emeklilere seslenerek, "CHP olarak dedik ki; kök maaş en az bir asgari ücret olmalı, diğer tüm kademelerdeki emeklilerimiz için de seyyanen zam yapılmalı. Ancak AKP ne yaptı? Tüm emeklileri yoksullukta eşitledi. 23 yıldır tek başına ülkeyi yönetiyorlar ama emekliye gelince kaynak yok diyorlar. Oysa milyarlarca dolar geçiş garantili yol ve köprülere var, faiz ödemelerine var; emekliye yok. Kaynak yok diyenlere buradan soruyoruz: Emekliye yok, geçiş garantili yollara mı var" dedi.

CHP, emeklilerin yaşadığı derin geçim krizine dikkat çekmek amacıyla meydanlara indi. TBMM'de emekliler için tutulan nöbetin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Mücadelenin adresi meydanlar ve sokaklardır" çağrısı üzerine CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Meydanı'nda emeklilerle buluştu. Meydanda konuşan Halıcı, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini vurgulayarak, "Emekliler geçinemiyor, barınamıyor, karnını bile zor doyuruyor. Haftalardır emeklilerimiz için somut bir öneri getiriyoruz" dedi.

"AKP, tüm emeklileri yoksullukta eşitledi"

CHP'nin emekli maaşlarına ilişkin teklifini hatırlatan Halıcı, "CHP olarak dedik ki; kök maaş en az bir asgari ücret olmalı, diğer tüm kademelerdeki emeklilerimiz için de seyyanen zam yapılmalı. Ancak AKP ne yaptı? Tüm emeklileri yoksullukta eşitledi" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili'nin "Emekliye kaynak yok" açıklamasına tepki gösteren Halıcı, "23 yıldır tek başına ülkeyi yönetiyorlar ama emekliye gelince kaynak yok diyorlar. Oysa milyarlarca dolar geçiş garantili yol ve köprülere var, faiz ödemelerine var; emekliye yok" diye konuştu.

Halıcı, mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, "Emeklilerimiz hakkını alıncaya dek meydanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mitinge birçok sendika, dernek ve emekli vatandaş da katıldı.