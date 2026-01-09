CHP Erken Seçim İhtiyacını Vurguladı - Son Dakika
CHP Erken Seçim İhtiyacını Vurguladı

09.01.2026 16:20
CHP, ekonomik kriz ve güvenli gelecek için erken seçimin acil olduğunu açıkladı.

CHP, 2026 yılının ilk Parti Meclisi (PM) toplantısına ilişkin sonuç bildirgesi yayımladı. Bildirgede, "Türkiye'nin içinde bulunduğu krizlerden çıkarılması ve ülkemizin güvenli bir geleceğe taşınması için erken seçim, ertelenemez ve acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bir an önce erken seçim sandığının kurulması yalnızca partimizin değil, milletimizin de ortak talebidir" denildi.

CHP'de Parti Meclisi, dün parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yaklaşık 5 saat süren basına toplantıya ilişkin sonuç bildirgesi yayımlandı. Toplantıda; Türkiye'de yaşanan ağır ekonomik kriz ve CHP'nin mücadele programı ile çözüm önerileri, demokrasi ve adalet mücadelesi, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve CHP'nin tutumu, dünyada ve bölgede yaşanan uluslararası gelişmeler ve CHP'nin iktidar yürüyüşündeki yol haritasının ele alındığı kaydedildi.

'CHP GRUBU, ARALIKSIZ NÖBETE BAŞLAMIŞTIR'

Bildirgede, "Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz, emeklilerden emekçilere, kadınlardan gençlere, çiftçilerden küçük esnafa, işsizlerden dar gelirli yurttaşlara kadar toplumun tüm kesimlerini doğrudan etkilemektedir. Emekçilerin olmadığı bir masada belirlenen asgari ücret, Cumhuriyet tarihinde ilk kez belirlendiği tarih itibariyle açlık sınırının altında kalmıştır. Emekli aylıkları ise asgari ücretin dahi oldukça altındadır. On milyonlarca yurttaşımız iktidar tarafından açlık ve yoksulluğa terk edilmiştir. CHP; emekçilerin, emeklilerin, toplumun üreten ve çalışan tüm kesimlerinin haklarını ülkenin dört bir tarafında gerçekleşen mitinglerden TBMM'ye kadar bulunduğu her zeminde savunmaya devam edecektir. Bu kapsamda emekli aylıklarının iyileştirilmesi için TBMM'de CHP grubu 7 gün, 24 saat süreyle aralıksız nöbete başlamıştır. CHP, on milyonlarca yurttaşın sefalete terk edilmesine seyirci kalmayacaktır" denildi.

'PARTİMİZ, YAPICI KATKISINI SÜRDÜRECEK'

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının, ortak rapor yazım aşamasına geldiği belirtilerek, "Partimiz hazırlanacak raporda terörün sonlandırılmasına ilişkin çalışmalarla birlikte demokratikleşme adımlarına da yer verilmesinin önemini hatırlatmaktadır. Silah bırakmaya ilişkin düzenlemelerin yanında hukuk devleti ve demokrasiye ilişkin güçlü bir siyasi iradenin ortaya konulması kuşkusuz hem sürece katkı sağlayacak hem de toplumun Meclis'e ve sürece güvenini tesis ederek kalıcı bir toplumsal barışın yolunu açacaktır. Partimiz bu çerçevede, komisyonun çalışmalarına yapıcı katkısını sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

'TÜRKİYE MÜZAKEREDEN YANA TUTUM ALMALI'

CHP'nin, dış politika, uluslararası siyaset ve güvenlik ortamında yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ettiği vurgulanan bildirgede, "Suriye'deki entegrasyon görüşmelerinin tıkanması ve son günlerde yaşanan çatışmalar karşısında Türkiye müzakereden ve diplomasiden yana tutum almalı; sorunların çatışmasız biçimde çözülmesi ve sivillerin korunması için inisiyatif ortaya koymalıdır. İran'da ekonomik krizin derinleşmesiyle başlayan ve hız kesmeden devam eden toplumsal hareketler partimiz tarafından takip edilmekte; protestoların iç dinamikleri, iktidarın güvenlikçi refleksleri ve olası senaryolar üzerinde durulmaktadır. Söz konusu gelişmelerin, Türkiye açısından sınır güvenliği, göç riski, sosyal ve kültürel gerilimlerin yayılması gibi sonuçları ve bölgesel istikrar üzerindeki muhtemel etkileri ele alınmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

'YOL ARKADAŞLARIMIZ TÜM YURTTAŞLARIMIZDIR'

CHP'nin, 2026 yılında da somut yol haritalarını ortaya koymaya devam edeceği vurgulanırken, "Türkiye'nin içinde bulunduğu krizlerden çıkarılması ve ülkemizin güvenli bir geleceğe taşınması için erken seçim, ertelenemez ve acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bir an önce erken seçim sandığının kurulması yalnızca partimizin değil, milletimizin de ortak talebidir. Partimiz erken seçim sandığını getirme ve düzeni değiştirmek için mücadelesini sürdürecektir. Bu mücadeledeki yol arkadaşlarımız ülkemizin 81 ilinden, tüm siyasi görüşlerinden, tüm toplumsal kesimlerden, hangi partiye oy vermiş olursa olsun ayrımsız tüm yurttaşlarımızdır" denildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
